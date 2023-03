Ujawniono tajny sondaż zamówiony przez PiS. Zaskakuje wynik Koalicji Obywatelskiej

P rawo i Sprawiedliwość z 34 proc. poparcia i Koalicja Obywatelska z wynikiem lepszym niż w ostatnich badaniach prezentowanych w mediach – to wyniki wewnętrznego sondażu zamówionego przez Prawo i Sprawiedliwość. Do jego wyników dotarł jeden z portali. Jak wypadły inne ugrupowania i co to może oznaczać dla partii rządzącej?