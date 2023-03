H asło "kobiety golą twarz" wywołuje kontrowersje. Jednym kojarzy się wręcz z cyrkowym obrazem "kobiety z brodą", która przed lustrem stoi z brzytwą i pianką do golenia, dla innych to po prostu zwykły urodowy zabieg niczym nieróżniący się od depilacji brwi. Tak, kobiety zaczęły golić twarz i nie chodzi tu o depilację wąsika, a o skrupulatne pozbycie się włosów z całej twarzy. Po co? I jak? Wyjaśnijmy.





Kobiety też golą twarz. Gdy dowiesz się dlaczego, sama spróbujesz

Agnieszka Miastowska

