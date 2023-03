Po co książę William i Kate przylecieli do Polski? Mieli wylądować w Rzeszowie

Samolot będący własnością brytyjskiej rodziny królewskiej miał wylądować pod Rzeszowem chwilę po godzinie 13. Takie informacje pojawiły się w środowe popołudnie (22 marca) na łamach "Faktu". Ponoć Karola III ma reprezentować książę William i księżna Kate. Jaki jest cel ich wizyty?

Książę William i Kate przylecieli do Rzeszowa? Widziano królewski samolot Fot. Rex Features/East News

W środę (22 marca) "Fakt" podał, że książę William i księżna Kate mają przylecieć do Polski

Według ustaleń dziennika samolot miał wylądować na Lotnisku Rzeszów-Jasionka między godz. 13:00 a 14:00

Po co syn króla Karola III i jego żona mieliby pojawić się na Podkarpaciu?

Książę William i Kate przylecieli do Rzeszowa? Widziano królewski samolot

Jak czytamy na stronie "Faktu", brytyjska delegacja miała przybyć na Lotnisko Rzeszów-Jasionka w środę, 22 marca. "Rzeczywiście nieco po godz. 13 samolot rodziny królewskiej wylądował w Polsce" – poinformowano.

Jaki miałby być cel owej wizyty? Jak podaje serwis, książę William i jego żona księżna Kate mają się udać do jednostki wojskowej przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie i tam mają spotkać się z brytyjskimi żołnierzami oraz do Medevac Hub Jasionka, czyli medycznego centrum tranzytowego pod miastem. Jak przekazuje eska.pl, przedstawiciele rodziny królewskiej mają zamiar odwiedzić stacjonujących w naszym kraju rodaków. Mają widzieć się z żołnierzami brytyjskiej armii, przebywającymi na Podkarpaciu.

Czytamy, że: "Brytyjscy żołnierze z pułku Queen's Royal Hussars stacjonują na Podkarpaciu, co pozwala na zacieśnienie współpracy Polski z Wielką Brytanią. Żołnierze mają okazję brać udział we wspólnych ćwiczeniach oraz dzielić się doświadczeniami podczas szkoleń. Jednocześnie jest to swoista forma wymiany, która pozwala przedstawicielom obu krajów na zapoznanie się z innymi kulturami".

Ponadto poinformowano, że na lotnisku Kate i Williama miała przywitać delegacja, na czele której stanął minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak. Nie ujawniono, czy brytyjska delegacja zamierza spotkać się także z innymi politykami.

Koronacja Karola III

W połowie września 2022 roku pożegnana została Elżbieta II. Jej pierworodny, Król Karol III przejął tron i od prawie pięciu miesięcy sprawuje władzę nad Zjednoczonym Królestwem, czemu z uwagą przyglądają się Brytyjczycy i reszta świata. Koronacja Karola III odbędzie się w londyńskim Opactwie Westminsterskim 6 maja. Karol III zostanie namaszczony świętym olejem, otrzyma złote jabłko, pierścień koronacyjny i berło, a następnie zostanie ukoronowany koroną św. Edwarda i pobłogosławiony.

Przygotowania idą pełną parą, ale brytyjskie media zadają sobie wciąż jedno pytanie: czy na koronację przyjadą książę Harry i księżna Meghan? Relacje między Sussexami a brytyjską rodziną królewską są bowiem najbardziej napięte od momentu Megxitu w styczniu 2020 roku. Jak donosi informator magazynu "OK!" z powodu tej niewiadomej Pałac Buckingham przygotowuje dwa harmonogramy koronacji:

"Pałac spróbuje szybko zakończyć negocjacje z Sussexami. Zwlekanie mogłoby doprowadzić do chaosu. Pałac robi wszystko, aby do tego nie dopuścić. Organizuje dwa harmonogramy. Pierwszy uwzględnia obecność Sussexów, drugi bez Harry'ego i Meghan. Chcą być przygotowani na każdą ewentualność".

Z harmonogramu ceremonii wynika, że jeśli młodszy brat księcia Williama i jego żona pojawią się w Opactwie Westminsterskim, będą tylko obserwatorami uroczystości i nie wezmą udziału w procesji koronacyjnej.

Ta informacja nie zaskoczyła brytyjskiej opinii publicznej, tak samo jak fakt, że w orszaku zabraknie również księcia Andrzeja. Potężnym zaskoczeniem była zaś wieść, że w procesji nie wezmą udziału księżniczki Beatrycze i Eugenia. Córki księcia Andrzeja i Sarah Ferguson pełniły bardzo ważne funkcje podczas pogrzebu królowej Elżbiety II, stąd spore zdziwienie i konsternacja.

Decyzja Pałacu Buckingham wywołała falę spekulacji na ten temat. Spekuluje się, że powodem mogą być "bliskie relacje księżniczek ze zhańbionym ojcem". Inni sugerują zaś, że może na to rzutować bliska relacja Eugenii z Sussexami.

Przypomnijmy, że młodsza córka księcia Andrzeja często odwiedza księcia Harry'ego i Meghan w Kalifornii. Nawet sama wraz z mężem rozważa przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych.