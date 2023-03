W ielkimi krokami zbliża się koronacja króla Karola III. W uroczystościach weźmie udział cała rodzina królewska, ale wciąż nie wiadomo co z mieszkającymi w USA księciem Harrym i jego żoną Meghan. Zwłaszcza że relacje między nimi a resztą royalsów są ostatnio bardzo napięte. Według "The Telegraph" Harry wciąż ma zagwozdkę, czy jechać do Londynu i rozważa różne opcje. Wiele ryzykuje.





Harry ma dylemat, czy przyjechać na koronację Karola III. Rozważa różne opcje

Ola Gersz

Wielkimi krokami zbliża się koronacja króla Karola III. W uroczystościach weźmie udział cała rodzina królewska, ale wciąż nie wiadomo co z mieszkającymi w USA księciem Harrym i jego żoną Meghan. Zwłaszcza że relacje między nimi a resztą royalsów są ostatnio bardzo napięte. Według "The Telegraph" Harry wciąż ma zagwozdkę, czy jechać do Londynu i rozważa różne opcje. Wiele ryzykuje.