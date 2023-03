"Nowy Donbas" w Indiach. Pojawiło się zagrożenie naprawdę wielką wojną w Azji

Policja w indyjskim stanie Pendżab, gdzie Sikhowie stanowią większość, szuka sikhijskiego kaznodziei, który wzywa do walki o niepodległość jego ludu. Pojawiają się opinie, że możne to się skończyć wojną. W Indiach już nie raz wybuchały zamieszki na tle religijnym.

Policja w Pendżabie. Fot. NARINDER NANU/AFP/East News

Zamieszki w Pendżabie. Policja szuka lokalnego separatysty

Jak donosi BBC, w stanie Pendżab w Indiach kolejny dzień tysiące policji kontynuują poszukiwania przywódcy separatystów sikhijskich Amritpala Singha. Od soboty aresztowano ponad 100 jego zwolenników.

Szef lokalnych władz minister Bhagwant Mann obiecał surowe działania przeciwko tym, którzy szerzą "nastroje antynarodowe" w Pendżabie.

Singh, samozwańczy kaznodzieja, mówi, że popiera Khalistan, czyli oddzielną ojczyznę Sikhów. To, co się teraz dzieje, ożywiło także wspomnienia powstania z lat 80. w Pendżabie, w którym zginęły tysiące ludzi. Miejsce pobytu Singha pozostaje na ten moment nieznane.

We wtorek Sąd Najwyższy w Pendżabie zażądał informacji, w jaki sposób udało mu się uniknąć aresztowania, gdy szukało go tak wielu policjantów.

Policji nie udało się na razie zatrzymać Singha

– Macie 80 tys. funkcjonariuszy policji. Jak to się stało, że nie został aresztowany? To porażka wywiadu – ocenił we wtorek, cytowany przez BBC sąd, nakazując rządowi stanowemu złożenie raportu z operacji poszukiwawczej w ciągu czterech dni.

Sąd tego dnia rozpatrywał także skargę wniesioną przez doradcę prawnego organizacji Singha, Waris Punjab De (Spadkobiercy Pendżabu), twierdzącą, że został on bezprawnie i siłą przetrzymywany przez policję i domagającą się jego zwolnienia. Władze informują, że udało im się aresztować wszystkich innych oskarżonych, z wyjątkiem Singha.

Od tego czasu władze zablokowały usługi internetowe, ograniczyły wiadomości z tego regionu i wysłały tysiące żołnierzy do Pendżabu. We wtorek władze Pendżabu poinformowały jednak, że częściowo zniesiono zakaz korzystania z Internetu, utrzymując go jednak w kilku miejscach do 23 marca.

Amritpal Singh twierdzi, że czerpie inspirację z Jarnaila Singha Bhindranwale, kaznodziei oskarżonego przez rząd Indii o kierowanie zbrojnym powstaniem w Khalistanie. Bhindranwale zginął podczas szturmu armii indyjskiej na Złotą Świątynię, najświętszą świątynię religii sikhijskiej w 1984 roku.

Pendżab to stan w Indiach, stanowiący część większej krainy geograficznej – Pendżabu. Sąsiaduje m.in. z pakistańską prowincją Pendżab na zachodzie. Mieszka tam niemal 28 milionów ludzi.

Sikhizm łączy elementy islamu i hinduizmu. Z islamu pochodzi obraz Boga jako nieposiadającego wizerunku ani wcieleń. Z hinduizmem związane są praktyki medytacyjne, wiara w możliwość uzyskania bezpośredniej łączności z Bogiem poprzez medytację czy też np. wiara w reinkarnację. Duża diaspora wyznawców tej religii mieszka w USA i w byłych krajach Imperium Brytyjskiego.