Dudek obchodzi okrągłe urodziny. Pamiętacie taniec w finale Ligi Mistrzów?

50 lat skończył Jerzy Dudek. Dokładnie 23 marca były bramkarz reprezentacji Polski obchodzi swoje święto. O bohaterze finału Ligi Mistrzów z 2005 roku nie zapomina świat futbolu. UEFA umieściła pamiętną, podwójną interwencję Polaka w Stambule, która uratowała Liverpool FC przed porażką z AC Milan.

Jerzy Dudek podczas finału Ligi Mistrzów w Stambule w 2005 roku przeżył wspaniałe chwile. Fot. Zrzut ekranu / YouTube / UEFA

Jerzy Dudek grał m.in. w Liverpoolu, Realu Madryt czy Feyenoordzie Rotterdam

Bramkarz wystąpił w 60 oficjalnych meczach reprezentacji Polski

Po zakończeniu kariery Dudek został m.in. telewizyjnym ekspertem

Mało było w historii klubowej piłki nożnej momentów, w których Polacy byli bohaterami finałów w grze o Puchar Europy. Tak było w przypadku Jerzego Dudka, który w 2005 roku sprawił, że Liverpool FC ograł po konkursie rzutów karnych AC Milan. Polak został bohaterem, broniąc fenomenalnie w kluczowych momentach.

Dudek właśnie dzisiaj (tj. 23 marca 2023 roku) obchodzi swoje 50 urodziny. Na oficjalnym profilu Ligi Mistrzów pojawiły się życzenia dla polskiej legendy tamtego, wyjątkowego wieczoru w Stambule. Klub z miasta The Beatles najpierw odrobił trzybramkową stratę (0:3) do włoskiego giganta, a następnie zwyciężył po popisie swojego golkipera przy rzutach karnych.

Legendarne "Dudek Dance"

W przypadku konkursu jedenastek Polak zdołał powstrzymać takich graczy jak Andrea Pirlo czy Andrij Szewczenko. Kluczem okazał się pomysł Dudka, który zaczął wyprowadzać z równowagi piłkarzy włoskiego klubu. Dudek Dance, które przeszło do legendy futbolu, okazało się na tyle skuteczne, że Milan przegrał... wygrane, wydawało się spotkanie.

Po pierwszych 45. minutach Włosi prowadzili przecież aż 3:0.

Dudek dołączył za to do Polaków, którzy sięgnęli po najważniejsze trofeum w europejskiej piłce. Wcześniej sukcesem takiej rangi mogli się pochwalić m.in. Zbigniew Boniek w barwach Juventusu Turyn (sezon 1984/85) czy Józef Młynarczyk, broniący dostępu do bramki FC Porto (1986/87). Sukces Dudka powtórzył po latach Robert Lewandowski, sięgając po trofeum w barwach Bayernu Monachium (sezon 2019/20).

Pamiętany w Liverpoolu i Realu Madryt

O urodzinach Polaka pamiętają w jego ukochanym Liverpoolu. Na klubowych kanałach w mediach społecznościowych pojawiły się serdeczne życzenia dla Dudka. Polak jest traktowany w angielskim klubie, jako jedna z legend.

Dudek to zresztą postać rozpoznawalna w europejskim futbolu. Oprócz występów w Liverpoolu, na koniec kariery Polak został piłkarzem Realu Madryt. W hiszpańskiej stolicy Dudek był głównie rezerwowym, będąc zapleczem dla Ikera Casillasa. Polak zyskał jednak spore uznanie w barwach Królewskich, a jako bramkarz Realu funkcjonował w latach 2007-11.

Dudek nie ukrywa swojej sympatii do klubu z Madrytu. W trakcie ostatniego El Clasico Polak otwarcie krytykował decyzję, po której ostatecznie nie uznano gola zdobytego przez Real. A w mediach społecznościowych od razu nawiązano do wpisu byłego reprezentanta Polski.

Jako bramkarz Biało-Czerwonych Dudek rozegrał oficjalnie 60 meczów. Był jednym z kluczowych graczy kadry trenera Jerzego Engela, która w 2002 roku pojechała na mundial w Korei i Japonii. Tam Polacy ponieśli klęskę, ale był to pierwszy awans na MŚ od 1986 roku.