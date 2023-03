Tak może grać polska drużyna? Akcja marzenie Lecha pokazywana jako wzór!

L ech Poznań to z pewnością najlepsze, co przydarzyło się polskiej piłce klubowej w ostatnich kilkunastu miesiącach. Poznaniacy w Lidze Konferencji Europy dotarli już do ćwierćfinału rozgrywek. Gol zdobyty przez mistrzów Polski przed kilkoma dniami został doceniony i zaprezentowany, jako idealna akcja zespołowa.