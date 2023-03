Coraz to kolejni polscy piłkarze mierzą się z kontuzjami. To, jak Polski Związek Piłki Nożnej komunikuje niedyspozycje sportowców, nie podoba się Janowi Tomaszewskiemu. – Czy tam w PZPN powariowali wszyscy? Z czego wy robicie tajemnice? – powiedział w najnowszym wywiadzie.

Jan Tomaszewski ostro o PZPN. "Czy tam powariowali wszyscy?" Fot. Adam Staśkiewicz / Reporter / East News

Mecz Polska-Czechy coraz bliżej, a Biało-Czerwonych dziesiątkują kontuzje. Wśród kontuzjowanych Piątkowski, Bednarek, Kozłowski i Bereszyński

– Lekarz kadry ma ustalić, czy piłkarz będzie grał, czy nie. No to idiotyzm nieprawdopodobny. Kto robi tajemnice z tego – powiedział Jan Tomaszewski

Były bramkarz pochwalił jednak decyzje Santosa o objęciu Biało-Czerwonych ciszą medialną aż do samego meczu

Tomaszewski ostro o PZPN. "Czy tam powariowali wszyscy?"

Jak pisaliśmy w naTemat, selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos musi radzić sobie z kolejnym absencjami reprezentantów, a do jego debiutu w starciu z Czechami coraz bliżej. Naszą kadrę dziesiątkują kontuzje. Jeszcze w weekend poprzedzający rozpoczęcie zgrupowania, kontuzji doznał Kamil Piątkowski, którego miejsce w kadrze zajął Bartosz Salamon. Z poobijanymi żebrami do Warszawy przyjechał za to inny z obrońców Jan Bednarek Problemy zdrowotne ma również Kacper Kozłowski, a Bartosz Bereszyński już podczas zgrupowania kadry nabawił się kontuzji naciągnięcia jednego z więzadeł w stawie kolanowym. W rozmowie z "Super Expressem" były bramkarz Jan Tomaszewski w wyjątkowo ostrych słowach skrytykował politykę komunikowania przez PZPN kontuzji polskich piłkarzy. – Zawodnicy kadry mają się stawić na zgrupowania i lekarz kadry ma ustalić, czy piłkarz będzie grał, czy nie. No to idiotyzm nieprawdopodobny. Kto robi tajemnice z tego, jakie są kontuzje – powiedział.

– W klubach wiedzą, czy kontuzja głowy, czy nogi, czy ręki, czy żeber. A tu zawodnik kontuzjowany wyjechał do klubu – w przypadku Kozłowskiego. Zawodnik kontuzjowany w przypadku Bereszyńskiego zostaje w kadrze. Czy tam w PZPN powariowali wszyscy? Z czego wy robicie tajemnice? – zapytał.

Tomaszewski o zaskakującej decyzji Santosa

To nie jedyna kwestia, która wywołuje emocje. Przypomnijmy, że Santos zarządził kompletną ciszę medialną aż do samego meczu Biało-Czerwonych z Czechami. Za tę decyzję spotkała go krytyka wielu dziennikarzy sportowych.

Decyzja polskiego selekcjonera w tym przypadku spotkała się jednak z uznaniem Tomaszewskiego. Jak stwierdził, Santos "postąpił bardzo słusznie". – Na dzień dzisiejszy nie interesuje mnie, co było przed mistrzostwami i co było na mistrzostwach – powiedział dla "Super Expressu".

– Interesuje mnie tylko mecz w Pradze, bo od tego zależy w dużej mierze nasza dalsza gra i po prostu tworzenie drużyny. Dla mnie Santos postąpił prawidłowo, życzę mu, żeby co najmniej zremisował – dodał.

Kiedy mecz Polska-Czechy?

Przypomnijmy, że pierwszy mecz, który odbędzie się pod wodzą Santosa zostanie rozegrany przez Polaków już w piątek 24 marca. Mecz z Czechami rozpocznie się o godz. 20:45.

"Biało-Czerwoni, mając Fernando Santosa na ławce, będą musieli wziąć na siebie sporo odpowiedzialności za wyniki. Trudno bowiem już na początku zakładać, że trener, który sprawdził się w różnych klubach czy reprezentacjach, nagle straci swoje zdolności do odpowiedniego zarządzania grupą i wynikami sportowymi" – pisał dla naTemat Maciej Piasecki.