Polacy mogą przegrywać dalej, a... i tak awansują. Kuriozalny system UEFA

redakcja naTemat

To był trudny piątkowy wieczór dla piłkarskiej reprezentacji Polski oraz jej kibiców. Biało-Czerwoni od porażki 1:3 (0:2) rozpoczęli eliminacje do ME 2024. Polska drużyna zagrała słabo, ale to i tak nie przekreśla szans na awans do przyszłorocznego turnieju w Niemczech. Co więcej, Polacy mogą przegrać nawet wszystko!