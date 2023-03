"Kwadratowych jaj". Boniek nie wytrzymał po wstydliwej porażce w Pradze

Po porażce z Czechami na reprezentację Polski spadła fala krytyki. Na gorąco sytuację oceniał Zbigniew Boniek, który bez owijania w bawełnę wskazywał błędy Biało-Czerwonych. Były szef PZPN zwrócił uwagę, czego zabrakło podczas rywalizacji w Pradze.

Zbigniew Boniek nie gryzł się w język po meczu Czechy – Polska. Fot. Przemek Swiderski/REPORTER

Porażką 1:3 zakończył się dla reprezentacji Polski wyjazd do Pragi, gdzie zagraliśmy z Czechami. Dostaliśmy surową lekcję, a trener Fernando Santos brutalnie zderzył się z rzeczywistością. To był jego debiut w roli selekcjonera Biało-Czerwonych.

Po meczu z Czechami na polską ekipę wylała się fala krytyki. I trudno się dziwić, bo tego wyniku nie da się usprawiedliwiać. To, co działo się na boisku w Pradze, komentował na gorąco w sieci Zbigniew Boniek.

Boniek o meczu Czechy – Polska

Były prezes PZPN wierzył przynajmniej w remis nawet w momencie, kiedy Polacy przegrywali 0:2. A taki wynik mieliśmy już po... dwóch minutach meczu. Podopieczni Santosa chwilę po pierwszym gwizdku stracili dwie bramki i już do końca musieli gonić wynik. Niestety, nie potrafili znaleźć sposobu na dobrze zorganizowanych Czechów.

"Jedyna rzecz co mnie dzisiaj zmartwiła to Szymański na boku. To pokazuje złe rozeznanie. Szkoda, ze Mielcarski nie przestrzegł Trenera przed tym ruchem. Przecież po to tam jest. Ps. Przy Kamińskim, Skórasiu, Frankowskim, Jóźwiaku, Grosickim czy Kunie to Sebastian jest 7 wyborem" – napisał Boniek. Po tej porażce widzi jednak też światełko w tunelu.

"Spokojnie, trzy pierwsze mecze Leo to 3-0 w Danii (towarzysko). Potem 1-3 z Finami w Bydgoszczy i 1-1 z Serbią w Warszawie. Czyli można" – oceniał.

Najbardziej wymowny był jednak wpis Bońka o tym, jak Biało-Czerwoni powinni podejść do zbliżającego się meczu z Albanią. "Jak się z tego podnieść? Trzeba wygrać (a łatwo nie będzie) w poniedziałek. Do tego potrzeba trochę charakteru i kwadratowych jaj. Na analizy przyjdzie czas. Teraz operacja Albania" – zapowiadał.

Reprezentanci Polski nie mają dużo czasu na rozpamiętywanie wstydliwej porażki w Pradze, bo wspomniany mecz z Albanią odbędzie się już w poniedziałek 27 marca.

– Ciężko to wytłumaczyć, bo drużyna z takimi zawodnikami nie może wyjść na spotkanie i po trzech minutach przegrywać 0:2. Można było więcej wyciągnąć z tego spotkania. Należy przeanalizować błędy, (...) tak jak weszliśmy w to spotkanie i z Albanią inaczej zagrać lepszy mecz – powiedział na gorąco po meczu Piotr Zieliński.