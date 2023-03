Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin wrócił do pracy. "Powrócił do rozliczania opozycji"

Naczelny Radia Szczecin Tomasz Duklanowski nie poniósł żadnych konsekwencji za materiał pozwalający na identyfikację ofiary pedofila, czyli syna posłanki PO. Wrócił właśnie do pracy i zajmuje się... tematami politycznymi.

Naczelny Radia Szczecin. Fot. Telewizja Republika/screen

Redaktor naczelny Radia Szczecin Tomasz Duklanowski wrócił do pracy

Redaktor naczelny Radia Szczecin Tomasz Duklanowski, ani prezes stacji Wojciech Włodarski nie ponieśli żadnych konsekwencji w związku z materiałem na temat pedofila. W swoim tekście Duklanowski opisał sprawę, wskazując, że Krzysztof F. wykorzystał seksualnie dzieci "znanej parlamentarzystki".

W ocenie szefa Państwowej Komisji ds. Pedofilii, Błażeja Kmieciaka, informacje podane na przełomie roku przez rządowe media mogły doprowadzić do identyfikacji syna posłanki jako ofiary skazanego pedofila, czyli właśnie Krzysztofa F. W marcu okazało, że jedna z jego ofiar – 16-letni syn posłanki Magdaleny Filiks, nie żyje.

Branżowy "Press" przeanalizował, czym zajmuje się naczelny już po powrocie do pracy. Robi to co do tej pory, czyli zajmuje się opozycją, a raczej szukaniem na nią "haków". Magazyn podsumowuje, że Duklanowski "powrócił do rozliczania opozycji" w swoich tekstach.

Czym zajmuje się naczelny Radia Szczecin po powrocie do pracy?

Dwa dni temu napisał tekst "Scenariusze Tuska znowu błędne". Następnie zrelacjonował rozmowę z Piotrem Lisiewiczem, zastępcą redaktora naczelnego "Gazety Polskiej". Lisiewicz przekonywał, że "manipulacje Donalda Tuska odzwierciedlają sondaże, w których nie ufa mu większość Polaków".

W poniedziałek z kolei opublikował tekst zatytułowany "Kancelaria Senatu kupuje »limuzyny« za ponad milion zł", w którym opisał tekst portalu wpolityce.pl wyliczającego, że "auta mają być wyposażone m.in. w jasną tapicerkę, system stabilizacji toru jazdy, czujnik deszczu i zmierzchu, przyciemniane tylne szyby, kamerę cofania i dwustronną klimatyzację".

Po aferze z synem Filiks Tomasz Duklanowski nie udzielał się w mediach. W połowie marca naczelny udzielił jednak wywiadu prawicowej "Gazecie Polskiej", z którą współpracuje.

Duklanowski już wypowiadał się po śmierci syna Filiks

Naczelny Radia Szczecin nawiązał wtedy w rozmowie do afery ze swoim udziałem. W wywiadzie powtórzono narrację o "aferze pedofilskiej w Platformie". Duklanowskiemu zadano pytanie: "Jak doszło do tego, że odkryłeś i zacząłeś badać aferę pedofilską w szczecińskiej Platformie Obywatelskiej?".

– Na sprawę natrafiłem przypadkiem. Powiedziała mi o tym osoba, która jest związana ze szczecińską Platformą i zna to środowisko. Przekazała mi, że jest to sprawa znana wielu osobom w tych kręgach. Na początku nie wiedziałem, czy to prawda, czy mam do czynienia z plotkami – przekonywał wówczas szef Radia Szczecin.

– Zacząłem to sprawdzać. Udało mi się potwierdzić u drugiego źródła, że taka sytuacja miała miejsce. Potem zweryfikowałem wiedzę u rzecznika prasowego sądu, który potwierdził i poinformował mnie o szczegółach na temat zatrzymania Krzysztofa F. (w wywiadzie Duklanowski podaje pełne nazwisko skazanego - red.) – mówił "Gazecie Polskiej".

Po tym, jak sprawa wyszła na jaw, prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie przekazał, że informacje tym, że "chodziło o dzieci znanej parlamentarzystki" nie pochodziły z sądu. Podkreślił również, że Duklanowski zapytał sąd o stanowisko w tej sprawie dopiero 28 grudnia, na dzień przed opublikowaniem swojego tekstu (artykuł ukazał się 29 grudnia rano).