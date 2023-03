Ibisz zapozował na ściance z 17-letnim synem Vincentem. "A kto tu jest młodszy"

We wtorek 28 marc) w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się koncert z okazji 100-lecia Disney'a. Na wydarzeniu, które organizował Polsat, zjawiła się plejada polskich gwiazd. Nie zabrakło gwiazdora stacji - Krzysztofa Ibisza. Prezenter postanowił wziąć ze sobą 17-letniego syna. Dawno nie pokazywał wspólnych fotografii. Vincent nie przypomina już małego chłopca, którego pamiętamy.

Jak wygląda 17-letni syn Krzysztofa Ibisza? Gwiazdor zapozował z Vincentem Fot. Instagram.com / @krzysztof_ibisz_official

W Teatrze Polskim znani i lubiani zebrali się, aby dać się porwać największym przebojom z bajek i filmów Disney'a

Krzysztof Ibisz przybył na "100-lecie Disneya" z 17-letnim synem

Jak wygląda Vincent Ibisz? Zdania internautów są podzielone co do tego, w kogo wdał się chłopak

Jak wygląda 17-letni syn Krzysztofa Ibisza? Gwiazdor zapozował z Vincentem

Koncert "100-lecie Disneya'" był doskonałą okazją dla gwiazd, aby zabrać swoje pociechy i spędzić miło wieczór przy piosenkach, które śpiewały m.in. Beata Kozidrak, Cleo czy Kayah. Na ściance błyszczał Krzysztof Ibisz ze swoim "średnim" synem.

Uczestnik formatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" postawił na elegancki, czarny garnitur. Jego 17-letnia pociecha wybrała zaś nieco bardziej casualowy i młodzieżowy look, z gładkim białym T-shirtem pod marynarką.

Ibisz nie omieszkał pochwalić się zdjęciami z Vincentem na Instagramie. Jego obserwatorzy zwrócili uwagę, że jego syn wyrósł na naprawdę przystojnego młodzieńca. "Ale podobny"; "Czysty tatuś kropla w krople"; "Bardzo przystojny chłopiec"; "Podobny do mamy"; "A kto tu jest młodszy" – oceniali i żartowali.

Vincent Ibisz to jeden z trzech synów Krzysztofa Ibisza. Nastolatek jest jednak głównie pod opieką mamy, Anny Ibisz-Nowak. Na początku lutego br. prezenterka znana z programu "Pani Gadżet" na TVN Style złożyła synowi życzenia za pośrednictwem Instagrama.

Vincent skończył 17 lat. Była żona gwiazdora Polsatu dała do zrozumienia, że momentami czuła, że wszystkie sprawy związane z wychowywaniem syna spoczęły tylko na jej barkach.

"Kocham tego faceta nad życie. Jest dzieckiem wymarzonym i długo wyczekiwanym, stoczyłam o niego niejedną bitwę... Ale co najważniejsze, Vincent jest dzieckiem wielkiej miłości. I choć wychowałam go samodzielnie i często miałam poczucie osamotnienia w roli matki, to warto pamiętać skąd przychodzimy... Jeśli dzieci przychodzą z miłości, są upragnione i wyczekiwane, to miłość będzie je prowadzić przez resztę życia" – przyznała Anna Nowak-Ibisz.

Warto nadmienić, że Krzysztof Ibisz ma dobre relacje z byłymi małżonkami. Przypomnijmy, że jego pierwszą żoną (1998-2004) była Anna Zajdler, z którą doczekał się syna Maksymiliana (obecnie 24 lata). Z drugiego małżeństwa (2005-2009) z Anną Nowak-Ibisz ma syna Vincenta.

Jakiś czas temu aktualna małżonka prezentera, Joanna Ibisz-Kudzbalska, z którą ma półrocznego syna Borysa, wypowiadała się bardzo pozytywnie na temat kontaktów z byłymi partnerkami męża. "Nie przestraszyłam się, że to jego trzecie małżeństwo. Staramy się mieć dobre relacje z poprzednimi żonami i z dwoma synami Krzysia. Czasem jadamy razem obiady, spędzamy święta" – wyjawiła na łamach magazynu "Pani".