"Rzym zerka z niepokojem". Nowe informacje o stanie zdrowia papieża Franciszka

Papież Franciszek ma zostać w szpitalu co najmniej kilka dni, a wszystkie audiencje generalne na ten tydzień zostały odwołane. Włoskie media relacjonują, że przeszedł m.in. tomografię klatki piersiowej, która dała dobry wynik. Co o stanie zdrowia papieża mówi Watykan?

Papież Franciszek fot. VINCENZO PINTO/AFP/East News

Jeszcze w środę papież Franciszek przewodniczył swojej cotygodniowej audiencji generalnej na placu św. Piotra. Wkrótce później włoskie media podały, że trafił do szpitala Gemelli. Nieoficjalnie mówiono, że przewieziono go tam karetką. Magdalena Wolińska, korespondentka TVP w Rzymie, relacjonowała: "Franciszek przebywa na 10. piętrze, przeznaczonym dla papieży", "wykonano serię badań, aparatura stale monitoruje pracę jego serca".

W kolejnym wpisie dodała: "Żandarmi watykańscy przenieśli się tymczasowo do szpitala, a Rzym zaczyna zerkać znów z niepokojem, jak 18 lat temu, w okna na 10. piętrze słynnego Vaticano n.3". O "wielkim poruszeniu w Watykanie" piszą też "Libero" i "La Repubblica".

Czytaj też: Sprzeczne informacje o stanie papieża Franciszka

Papież Franciszek jest w szpitalu. Na co choruje? Nowe wieści z kliniki Gemelli

Watykan w oficjalnym oświadczeniu podał początkowo, że papież został skierowany do rzymskiej kliniki z powodu wcześniej zaplanowanych badań. Później – w środę późnym wieczorem – służby prasowe Watykanu przekazały, że u Franciszka stwierdzono infekcję dróg oddechowych, ale wykonane testy nie potwierdziły, by był on zakażony koronawirusem.

O nowych informacjach ws. zdrowia papieża informują agencja ANSA i "La Repubblica". Powołując się na wieści od lekarzy z kliniki Gemelli, przekazano, że papież ma zostać w szpitalu kilka dni. "Wykonana u niego tomografia klatki piersiowej wyszła prawidłowo" – dodaje ANSA, wskazując, że również saturacja papieża jest w normie.

ANSA nie potwierdza wcześniejszych doniesień włoskiego dziennika "Corriere della Sera", który w środę relacjonował, że papież ma także problemy z sercem (jedna z wersji mówiła nawet o tym, że przeszedł zawał).

Watykan również nie potwierdził doniesień o problemach kardiologicznych Franciszka. W najnowszym komunikacie dyrektor papieskiego biura prasowego Matteo Bruni wskazuje, że "Franciszek jest wzruszony wieloma otrzymanymi wiadomościami [dotyczącymi życzeń powrotu do zdrowia – red.] i wyraża wdzięczność za bliskość i modlitwy".

Papież Franciszek pozostanie w szpitalu kilka dni. Wszystkie audiencje odwołane

Wszystkie papieskie audiencje zaplanowane na koniec tygodnia zostały odwołane. Nie wiadomo jeszcze, co z uroczystymi obchodami Niedzieli Palmowej z udziałem Franciszka. Miał zarówno przewodniczyć mszy na Placu św. Piotra, jak i późniejszym uroczystościom Triduum Paschalnego.

"W papieskim kalendarzu na najbliższy miesiąc znajduje się wizyta na Węgrzech, zaplanowana w dniach 28-30 kwietnia. Z niecierpliwością oczekiwany jest też program papieskiej wizyty w Portugalii przy okazji XXXVII Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie w dn. 1-6 sierpnia" – przypomina Katolicka Agencja Informacyjna. Franciszek ma 86 lat. Został wybrany głową Kościoła katolickiego w 2013 roku. Jest pierwszym od VIII wieku papieżem pochodzącym spoza Europy. Pod koniec 2022 roku poinformował, że w 2013 roku podpisał list o swojej rezygnacji. Dokument ma zostać wykorzystany w momencie, gdy jego zdrowie uniemożliwi mu dalsze sprawowanie posługi.

Czytaj też: Franciszek z konkretnym apelem do Polaków. Chodzi o "nową ewangelizację ojczyzny"