Oscar Pistorius może wyjść zza krat. Złożył prośbę o warunkowe zwolnienie

Sprawa Oscara Pistoriusa powraca do mediów. Lekkoatleta został skazany na trzynaście lat i pieć miesięcy więzienia za morderstwo swojej 29-letniej partnerki, modelki Reevy Steenkamp. Teraz sportowiec złożył wniosek o warunkowe zwolnienie po dziesięciu latach odbywania kary w więzieniu.

Oscar Pistorius złożył wniosek o wcześniejsze zwolnienie z więzienia. Fot. AP/East News

Głośny na całym świecie proces Oscara Pistoriusa rozpoczał się w 2014 roku

Trzy lata później lekkoatleta został skazany za morderstwo swojej 29-letniej partnerki Reevy Steenkamp

Teraz sportowiec złożył prośbę o warunkowe zwolnienie

Pochodzący z RPA Oscar Pistorius był ośmiokrotnym medalistą igrzysk paraolimpijskich w biegach na 100, 200 i 400 m (zdobył 6 złotych krążków). Jako pierwszy niepełnosprawny lekkoatleta startował na igrzyskach olimpijskich. Jego karierę przerwał skandal z 2013 roku.

Proces Pistoriusa. Został skazany na 13 lat więzienia

W 2014 roku Oscar Pistorius usłyszał wyrok pięciu lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura złożyła jednak apelację, ponieważ chciała, by odpowiadał za morderstwo. Do jej wniosku przychylił się pod koniec 2015 roku sąd apelacyjny.

Lekkoatleta po kolejnym rozpatrzeniu sprawy został skazany na 6 lat więzienia za morderstwo. Ostatecznie, w 2017 podniesiono mu wyrok do 13 lat i 5 miesięcy więzienia.

Teraz Pistorius złożył prośbę o warunkowe zwolnienie po łącznie 10 latach spędzonych za kratami. Jeśli jego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, były sportowiec wyjdzie z więzienia. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na piątek 31 marca.

Wcześniejsze zwolnienie. Sąd postawił jeden warunek

Za morderstwo w RPA najniższy wymiar kary to 15 lat, ale Pistoriusowi odliczono okres, który wcześniej spędził w areszcie. Władze więzienne RPA w 2021 roku rozpoczęły procedurę, dzięki której będzie mógł starać się o wcześniejsze wyjście na wolność w ramach zwolnienia warunkowego.

Południowoafrykańskie władze więzienne zastrzegły jednak, że "sprawca musi wziąć odpowiedzialność za swoje czyny". Oznaczało to, że zanim wniosek Pistoriusa zostanie w ogóle wzięty pod uwagę, biegacz musi spełnić pewien warunek. W ramach procesu sprawiedliwości naprawczej będzie musiał spotkać się z rodziną zamordowanej Steenkamp po to, by "pojednać się z nimi i przeprosić".

Tragedia w domu Pistoriusa. Zmarła modelka Reevy Steenkamp

W domu Pistoriusa w Pretorii w nocy z 13 na 14 lutego 2013 roku zginęła jego partnerka, 29-letnia modelka Reevy Steenkamp. Jak się okazało, gdy była w łazience, czterokrotnie strzelił do niej przez zamknięte drzwi sam Pistorius. Biegacz podczas przesłuchań i procesu tłumaczył, że otworzył ogień, ponieważ myślał, że strzela do włamywacza, a cała sytuacja była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

Sąd w Pretorii uznał, że takie zachowanie było "nierozsądne i nieadekwatne do sytuacji", podkreślając, że przed sięgnięciem po broń palną Pistorius mógł zadzwonić na policję. Prokuratura przekonywała, że sportowiec popełnił morderstwo z premedytacją i żądała kary co najmniej 25 lat pozbawienia wolności.