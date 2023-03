Jarosław Kaczyński miał początki sepsy po zabiegu kolana. Szczegóły i potwierdzenie z PiS

O stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego mówiło się od wielu tygodni. Poseł Marek Suski przekazał teraz, że u prezesa Prawa i Sprawiedliwości pojawiły problemy po zabiegu kolana i miał "początki sepsy". Już w najbliższy weekend były wicepremier ma się pojawić w Wadowicach.

Jarosław Kaczyński miał początki sepsy po zabiegu kolana. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

W grudniu Jarosław Kaczyński przeszedł operacje kolana, po której przez długi okres powracał do zdrowia

Jak się okazało, po zabiegu nastąpiły problemy, a prezes Prawa i Sprawiedliwości "miał początki sepsy"

Były wicepremier ma wrócić do przedwyborczych podróży po Polsce po Wielkanocny

W grudniu ubiegłego roku Jarosław Kaczyński przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy kolana, a po operacji bardzo długo dochodził do siebie. Źródła z kręgów Prawa i Sprawiedliwości podawały wówczas, że okres rekonwalescencji zniósł gorzej, niż przy zabiegu pierwszej nogi.

Marek Suski: Kaczyński miał początki sepsy

W piątek rano w rozmowie z Radiem Zet poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski przyznał, że Jarosław Kaczyński miał problemy zdrowotne po zabiegu kolana. – Miał takie jakby początki sepsy – powiedział Suski i dodał, że teraz prezes PiS "jest zdrowy i pełen sił do walki"

O nieoficjalnie potwierdzonych informacjach, mówiących, że Jarosław Kaczyński przeszedł sepsę pisaliśmy już jakiś czas temu. Wówczas informator Onetu przekazał, że zakażenie udało się szybko zdiagnozować.

– Na szczęście sepsę szybko udało się zdiagnozować, co pozwoliło wdrożyć odpowiednie i skuteczne szpitalne leczenie. Prezes Kaczyński powinien powrócić w pełni do swoich obowiązków w połowie kwietnia, po Wielkanocy – mówił rozmówca Onetu.

Kaczyński wraca do objazdów po Polsce

Jarosław Kaczyński przez długi czas wracał do pełni sił. Informatorzy donosili, że był obolały i osłabiony, przez co nie był w stanie uczestniczyć w pracach sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Ze względu na niedyspozycję prezesa w teren ruszyli politycy PiS, w tym premier Mateusz Morawiecki.

Europoseł PiS Tomasz Poręba zapowiedział w tym tygodniu, że 2 kwietnia prezes Kaczyński ma pojawić się na spotkaniu wyborczym w Wadowicach. Jednak wznowienie jego podróży po Polsce ma nastąpić dopiero po Świętach Wielkanocnych.

Czym jest sepsa i jakie są jej objawy?

Sepsa to reakcja organizmu na zakażenie, prowadząca do zaburzeń czynności podstawowych narządów. Wielokrotnie pisała o niej dla naTemat Beata Pieniążek-Osińska.

Do sepsy dochodzi, gdy organizm nie potrafi szybko i sprawnie opanować rozwoju zakażenia. Prowadzi to do uszkodzenia tkanek i organów. Sepsa powoduje wystąpienie zespołu objawów o różnym nasileniu, od gorączki i przyspieszenia tętna po spadek ciśnienia krwi , a nawet zagrożenie życia. Lekarze rozpoznają sepsę zwykle wtedy, gdy w przebiegu zakażenia stan pacjenta pogarsza się i wymaga zwiększonej opieki.