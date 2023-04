Uśpiła córki i zastrzeliła je we własnych łóżkach. Sąd skazał ją na 78 lat więzienia

Sąd Hrabstrwa Fairfax skazał Veronicę Youngblood na 78 lat za kratkami. To, co zrobiła młoda matka na długo wstrząsnęła amerykańską opinią publiczną. Opis jej zbrodni jest straszny.

Matka zabiła dwie córki poprzez zastrzelenie z broni palnej. USA morderstwo fcpdnews.wordpress.com/twitter@fairfaxcounty

Veronica Youngblood z Wirginii w USA zabiła swoje dwie córki

Kobieta została skazana na 78 lat więzienia

Starsza z dziewczynek próbowała wezwać pomoc, zmarła w szpitalu

Matka zastrzeliła dwie swoje córki

Makabryczna sprawa miała miejsce w sierpniu 2018 roku. Teraz wróciła do mediów ze względu na to, że morderczyni została wreszcie skazana. Piekło, które wydarzyło się 5 lat temu rozpętała Veronica Youngblood, która miała wtedy 37 lat. Kobieta miała dwie córki – 5-letnią Brooklynn Youngblood i 15-letnią Sharon Castro. Była w separacji z mężem Ronaldem Youngbloodem i akurat pokłóciła się z nim tego dnia. Miała potem mówić, że obawiała się tego, że mąż zabierze jej 5-letnią córkę i przeprowadzi się z nią do Missouri. Kobieta bardzo skrupulatnie przygotowała się do zbrodni. Zakupiła środki nasenne w formie żelków dla dzieci oraz broń. Gdy obie jej córki po zjedzeniu środka zapadły w głęboki sen, próbowała zastrzelić je w ich własnych łóżkach.

5-latka zginęła od razu, ale 15-latka wyrwała się matce i mimo postrzału w plecy i w klatkę piersiową, próbowała jeszcze zadzwonić na policję. Poinformowała służby o strzelaninie, a tym po dotarciu na miejsce udało się ją przetransportować do szpitala. Niestety kilka godzin później 15-latka zmarła.

Matka została aresztowana i dzień później do wszystkiego się przyznała – powoływała się jednak na niepoczytalność. Ława przysięgłych uznała kobietę za winną wskazując, że osoba niepoczytana nie przeprowadziłaby tak skrupulatnych przygotowań do zbrodni. Dzisiaj wiemy już, że matka została skazana za podwójne zabójstwo. Czeka ją 78 lat więzienia, po 36 lat za każde zabójstwo. Skazano ją za dwa morderstwa pierwszego stopnia i dwa przypadki użycia broni palnej. Może się cieszyć, że do zbrodni doszło w stanie, który nie przewiduje kary śmierci.

Kara śmierci w USA

Jak pisaliśmy w naTemat w Stanach Zjednoczonych nie ma powszechnego nakazu ani zakazu stosowania kary śmierci, ale praktykowana jest ona w jedenastu stanach. Niedawno informowaliśmy o karze śmierci wykonanej wobec więźnia w Teksasie. Stracony poprzez zastrzyk z trucizną został Tracy Beatty. W 2003 roku zamordował swoją matkę przez uduszenie, a później zakopał ją na podwórku. Mężczyznę pozbawiono życia 9 listopada w stanowym zakładzie karnym w Huntsville. New York Post podaje, że Tracy Beatty, gdy już został przeniesiony na nosze, został zapytany, czy chce jeszcze powiedzieć coś przed śmiercią. Wówczas mężczyzna miał zacząć płakać i krztusić się. Z płaczem zwrócił się do swojej żony, która siedziała w pokoju obserwatorów. Powiedział, że nie chce zostawiać jej samej. Jak podaje New York Post o to, by na Beattym nie dokonywać egzekucji, apelowali prawnicy. Mężczyzna miał być w złym stanie psychicznym i wszędzie węszyć spisek. Warto zauważyć, że argument choroby psychicznej jest jedną z najczęściej obieranych linii obrony w przypadku skazanych na śmierć. Sąd Najwyższy w USA dotychczas jednak nie wykluczał kary śmierci dla osób z poważnymi chorobami psychicznymi, chociaż zakazał kary śmierci dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.