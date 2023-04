5-latka bawiła się telefonem mamy. Aż trudno uwierzyć, jakie zakupy dotarły do domu rano

Aż trudno uwierzyć, czym skończyła się niewinna zabawa, gdy mama 5-letniej dziewczynki dała jej pograć na swoim telefonie komórkowym. Nie mogła nawet spodziewać się, jak drogo będzie kosztować ją zwykły matczyny gest.

5-latka bawiła się telefonem mamy. Zamówiła 10 motocykli i 10 par butów. Fot. Screen / Twitter / CNN

Jessica dała pobawić się telefonem swojej 5-letniej córeczce. Dziewczynka weszła jednak na stronę Amazona i zrobiła zakupy. A że dzieci nie mają zahamowań dorosłych, tylko uroczą spontaniczność, która czasem właśnie tak się objawia, Lila Varisco z Massachusets zamówiła 10 motocykli dla dzieci, mały samochód Jeep oraz 10 par butów – podaje CNN. Rzecz działa się, gdy Lila razem z mamą jechała samochodem. Kobieta w ogóle nie była zdziwiona prośbą dziecka, gdyż dziewczynka uwielbia grać i bawić się telefonem.

Jednak Jessicę około 2 w nocy obudził niespodziewany telefon. Rozmówca poinformował o realizacji zamówienia w Amazonie. Była przekonana, że doszło do pomyłki lub ktoś zhakował jej konto. Postanowiła zalogować się na swój profil. Okazało się, że zostały z jej konta zrobione zakupy na kwotę 3,9 tysiąca dolarów. Tyle kosztowało 10 dziecięcych motocykli terenowych w kolorach różowym i niebieskim, dziecięcy jeep oraz 10 par butów.

10 motocykli pochodziło od dwóch różnych sprzedawców, z których jeden wysłał od razu wiadomość z potwierdzeniem zamówienia. Transakcję na szczęście udało się anulować, podobnie jak zamówienia na buty. Niestety to nie powiodło się u drugiego sprzedawcy i motocykle rano dotarły do domu kobiety. Dwa dni później dostarczono również dziecięcy samochodzik. Na szczęście finalnie Jessica mogła zwrócić wszystkie przedmioty i odzyskać pieniądze. Mama Lili opowiedziała potem w CNN, że córeczka w ogóle nie czuła skruchy. Wyjaśniała, że po prostu chciała mieć te rzeczy i dlatego je zamówiła. Wcześniej pięciolatka złożyła zamówienie na paczkę błyszczyków. Dostarczono je do jej domu przed Świętami Bożego Narodzenia. Jessica wraz z partnerem oczywiście rozmawiali z Lilą o zakupach i wartości pieniądza, ale czy przyniesie to efekt? ;-)

Nie tylko dzieci zbyt często i zbyt długo korzystają ze smartfonów. W serwisie mamaDu informowaliśmy, jak niekorzystnie wpływa zbyt często korzystanie z telefonu przez dorosłych na ich relacje z dziećmi. Uwielbiamy nasze smartfony. Przeglądamy wiadomości, portale społecznościowe, z lubością przewijamy "instagramy" i "tiktoki", oglądamy seriale. Bardzo często cierpią na tym jednal relacje z naszymi dziećmi.

Czy jeśli przez sześć godzin dziennie korzystasz ze swojego smartfona, to już jest uzależnienie, czy jeszcze nie? Jakkolwiek to zaklasyfikować, jedno jest pewne – taki stan rzeczy nie odbija się pozytywnie ani na twoim zdrowiu psychicznym, an fizycznym, ani też na relacjach z bliskimi ludźmi. Jeśli zdajesz sobie z tego sprawę, to już połowa sukcesu. Kolejnym krokiem może być decyzja o zmianie. Zaplanuj ją sobie na 2023 rok – pisaliśmy również w serwisie mamaDu na początku 2023 roku.