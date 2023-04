Zełenski przyjedzie do Polski z oficjalną wizytą. Potwierdzono termin

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybędzie do Polski z oficjalną wizytą jeszcze w tym tygodniu. – Planujemy spotkanie na pl. Zamkowym prezydenta Zełenskiego z Polakami i Ukraińcami – przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz. Podał też dokładny termin wizyty.

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski podczas poprzedniego spotkania fot. Kancelaria Prezydenta // Twitter

Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy przybędzie do Polski z oficjalną wizytą (wcześniej były to jedynie wizyty robocze)

Ma spotkać się z prezydentem i premierem, a także z Ukraińcami przebywającymi w Polsce

5 kwietnia wygłosi też przemówienie na placu Zamkowym

Informację o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Polsce poinformował Marcin Przydacz z kancelarii Andrzeja Dudy w rozmowie z RMF FM. – W środę wieczorem planujemy spotkanie na pl. Zamkowym prezydenta Zełenskiego z Polakami i Ukraińcami – przekazał, dodając, że rozmowy strony ukraińskiej i polskiej mają dotyczyć zarówno bezpieczeństwa, jak i tematów politycznych czy historycznych.

Zełenski przybędzie do Polski na zaproszenie Andrzeja Dudy. – [Zełenski] chce spotkać się z Polakami, z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce – powiedział Przydacz.

Wcześniejsze wizyty Zełenskiego, m.in. w Londynie, miały charakter roboczy i opinia publiczna nie była o nich informowana wcześniej. W przypadku Warszawy chodzi jednak o wizytę oficjalną, której termin zdecydowano się ujawnić wcześniej. – Względy polityczne i bezpieczeństwa muszą być brane pod uwagę, ale umówiliśmy się ze stroną ukraińską, że tę informację przekażemy do opinii publicznej – powiedział Przydacz w rozmowie z RMF FM.

Dodał też, że Zełenski chce wygłosić przemówienie, w którym zwróci się do Polaków. – Prezydent Zełenski chce też powiedzieć kilka słów do Polaków w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku, jak Polacy pomagają Ukrainie, jak pomagali uchodźcom na granicy, później przyjmując ich do swoich domów – dodał.

Zełenski w środę – jeszcze przed wizytą na placu Zamkowym – ma się spotkać z prezydentem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Przydacz podkreślił, że w spotkaniu na placu Zamkowym będą mogli uczestniczyć wszyscy chętni. Zostanie też wystawiony telebim.

Strona ukraińska na razie nie komentuje doniesień o wizycie.

Zełenski przyleci do Polski. To będzie kolejne spotkanie z Dudą

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Polsce w grudniu 2022 roku w Rzeszowie. Ukraiński prezydent przesiadał się wówczas z samolotu na transport do Ukrainy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych (wcześniej przywódcy mieli okazję spotkać się także w Kijowie). Grudniowa podróż do USA była pierwszą zagraniczną wizytą Zełenskiego od czasu lutowej inwazji Rosji na Ukrainę. W lutym ukraiński prezydent poleciał z wizytą do Londynu, gdzie spotkał się m.in. z królem Karolem III.

28 marca Zełenski we wpisie na Telegramie przekazał, że rozmawiał z Dudą. "Przygotowujemy się na ważne wydarzenia" – podkreślił.

"Pod koniec tego pracowitego dnia rozmawiałem z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Opowiedziałem mu o przebiegu działań wojennych, sytuacji w niektórych rejonach frontu. Omówiliśmy aktualne potrzeby obronne Ukrainy oraz wspólne działania dyplomatyczne w najbliższej przyszłości" – dodał.