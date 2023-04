Na koronacji króla Karola III zabraknie ważnego przywódcy. Zaskakujący powód decyzji

Koronacja króla Karola III lada moment. Brytyjskie media co chwilę podają nowe informacje, jak będą przebiegały wydarzenia z udziałem rodziny królewskiej. Jak się okazało, na uroczystości najprawdopodobniej nie pojawi się Joe Biden. Powód decyzji jest zaskakujący.

Joe Biden nie pojawi się na koronacji króla Karola III. Wiemy, dlaczego Fot. Matthias Schrader/Associated Press/East News

6 maja odbędzie się koronacja króla Karola III. Ceremonia odbędzie się w Opactwie Westminsterskim i ma w niej wziąć udział około 2 tys. gości

Teraz wyszło na jaw, że w uroczystościach nie weźmie udziału prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden. Powód jego decyzji jest zaskakujący

Już niebawem, 6 maja Karol III zostanie namaszczony świętym olejem, otrzyma złote jabłko, pierścień koronacyjny i berło, a następnie zostanie ukoronowany koroną św. Edwarda i pobłogosławiony. Przygotowania idą pełną parą, a brytyjskie media nieustannie publikują nowe informacje dotyczące wielkiego brytyjskiego święta.

Joe Biden nie pojawi się na koronacji króla Karola III. Wiemy, dlaczego

Jak się okazało, w uroczystościach koronacyjnych nie weźmie udziału Joe Biden. Przypomnijmy, że kiedy koronowano królową Elżbietę II, wówczas również zabrakło ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak donoszą brytyjskie media, powodem nieobecności Bidena podczas koronacji ma być jego wiek.

W drugiej połowie kwietnia czeka go podróż do Irlandii Północnej na obchody 25. rocznicy podpisania porozumienia wielkopiątkowego, a dyplomata jest "zbyt stary", by podróżować przez ocean tak często.

Joe Biden jest zbyt stary, aby podróżować przez Atlantyk dwa razy w miesiącu, by odwiedzić Wielką Brytanię na koronację króla. Ma 80 lat, dlatego rozważnie planują jego duże aktywności. Robili to również z Trumpem, a on był młodszy. "The Telegraph"

Informatorzy dziennika "The Telegraph" podkreślają, że współpracownicy prezydenta Stanów Zjednoczonych bardzo dbają, by głowa ich państwa miała wystarczająco dużo czasu na odpoczynek. Po każdym przemówieniu w Kongresie USA o stanie państwa (State of the Union) jest niedostępny przez następne 48 godzin. "Nie lubią zbytnio wysyłać go w świat" – czytamy.

Nadal nie wiadomo, kto zastąpi Bidena i będzie reprezentował prezydenta Stanów Zjednoczonych podczas londyńskich uroczystości. Spekuluje się, że może to być wiceprezydent USA Kamala Harris lub żona polityka, Jill Biden.

Już wiadomo, że koronacja króla Karola III ma znacznie różnić się od koronacji jego matki, zmarłej we wrześniu królowej Elżbiety II. Samo nabożeństwo ma być skrócone z trzech do jednej godziny. Nawet lista gości została czterokrotnie skrócona. W uroczystości koronacyjnej zmarłej monarchini brało udział około 8 tysięcy osób.

Wiadomo, kogo zabraknie w orszaku koronacyjnym

Z harmonogramu ceremonii wynika, że jeśli książę Harry i księżna Meghan pojawią się w Opactwie Westminsterskim, będą tylko obserwatorami uroczystości i nie wezmą udziału w procesji koronacyjnej.

W orszaku zabraknie również księcia Andrzeja, co nie zdziwiło opinii publicznej. Jednak największym zaskoczeniem była informacja, że w procesji nie wezmą udziału księżniczki Beatrycze i Eugenia, córki brata króla Karola III i Sarah Ferguson. Decyzja Pałacu Buckingham wywołała falę spekulacji na ten temat. Jedni sugerują, że powodem mogą być "bliskie relacje księżniczek ze zhańbionym ojcem", inni zaś myślą, że może na to rzutować bliska relacja Eugenii z Sussexami.