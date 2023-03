Jak wygląda król Karol III na pierwszym oficjalnym portrecie? Uwagę przykuwa nadgarstek

Pierwszy oficjalny portret Karola III został wyeksponowany w ramach promocji jego zbliżającej się ceremonii koronacyjnej. Ukazany na obrazie olejnym monarcha ubrany jest w zwykły garnitur. Stylizację nowego brytyjskiego króla uzupełnia specjalny gadżet. Ma szczególne znaczenie.

Pierwszy oficjalny portret króla Karola III. Co monarcha ma na nadgarstku? Fot. Instagram.com / @alastairbarford

Namalowany w technice olejnej przez artystę Alastaira Barforda obraz przedstawia króla Karola III

Monarcha nie ma przy sobie żadnych insygniów władzy, ani nawet ceremonialnej szaty

Uwagę przykuwa zaś bransoletka, którą ma na lewym nadgarstku. Co symbolizuje?

Pierwszy oficjalny portret króla Karola III. Co monarcha ma na nadgarstku?

Do sieci trafił pierwszy oficjalny portret Karola III. Co interesujące, podobizna monarchy znacząco różni się od tych, do których zdążono się przyzwyczaić przez jego poprzedników. Nowy władca nie jest bowiem przedstawiony w stroju ceremonialnym, ale w zdecydowanie bardziej współczesnym wydaniu: w koszuli, kraciastym garniturze i różowym krawacie. Wiadomo jednak, że syn Elżbiety II od dawna chciał "unowocześnić monarchię".

Karol III również nie ma przy sobie żadnych symboli władzy. Na jego lewym nadgarstku widać natomiast bransoletkę, która ma dla niego wyjątkowe znaczenie.

Polska Agencja Prasowa donosi, że król otrzymał ją w prezencie od wodza amazońskiego plemienia podczas spotkania dotyczącego bioróżnorodności, które odbyło się w Pałacu Buckingham prawie dwa miesiące temu.

Ma to podobno symbolizować jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój i pracę nad zmianami klimatu.

Portret wykonał Alastair Barford, który przyznał się w mediach społecznościowych, że zależało mu na przekazaniu "ciepła i empatii", które czuł w Pałacu Buckingham podczas tworzenia portretu.

Warto dodać, że Karol III nie pozował malarzowi we własnej osobie. Dzieło Barforda powstało na podstawie własnych szkiców i zdjęć. Wizerunek monarchy pojawi się na okładce wyjątkowej publikacji zapowiadającej koronację króla.

"Chciałem uchwycić jego ciepło i wrażliwość, empatię, która przejawiała się w jego interakcjach z ludźmi, których spotykał" – oznajmił artysta w wypowiedzi, którą cytuje Tatler.com.

"Ważne było, abym uchwycił pełen życzliwości wyraz twarzy" – dodał. Zastanawiając się nad doświadczeniem malowania króla, Barford powiedział: "To był niesamowity zaszczyt! To wielka odpowiedzialność stworzyć portret kogoś, kto znaczy tak wiele dla tak wielu ludzi. Jeśli malujesz kogoś, kogo znasz, wnosisz do portretu pewne uprzedzenia. Chociaż nie znam króla, był on stale obecny w naszym życiu. Tak więc pogodzenie tej "Idei Króla" z materiałem źródłowym, który zebrałem, było wyzwaniem".

Koronacja Karola III

W połowie września 2022 roku pożegnana została Elżbieta II. Jej pierworodny, Król Karol III przejął tron i od prawie pięciu miesięcy sprawuje władzę nad Zjednoczonym Królestwem, czemu z uwagą przyglądają się Brytyjczycy i reszta świata. Koronacja Karola III odbędzie się w londyńskim Opactwie Westminsterskim 6 maja. Karol III zostanie namaszczony świętym olejem, otrzyma złote jabłko, pierścień koronacyjny i berło, a następnie zostanie ukoronowany koroną św. Edwarda i pobłogosławiony.

Przygotowania idą pełną parą, ale brytyjskie media zadają sobie wciąż jedno pytanie: czy na koronację przyjadą książę Harry i księżna Meghan? Relacje między Sussexami a brytyjską rodziną królewską są bowiem najbardziej napięte od momentu Megxitu w styczniu 2020 roku. Jak donosi informator magazynu "OK!" z powodu tej niewiadomej Pałac Buckingham przygotowuje dwa harmonogramy koronacji:

"Pałac spróbuje szybko zakończyć negocjacje z Sussexami. Zwlekanie mogłoby doprowadzić do chaosu. Pałac robi wszystko, aby do tego nie dopuścić. Organizuje dwa harmonogramy. Pierwszy uwzględnia obecność Sussexów, drugi bez Harry'ego i Meghan. Chcą być przygotowani na każdą ewentualność".

Z harmonogramu ceremonii wynika, że jeśli młodszy brat księcia Williama i jego żona pojawią się w Opactwie Westminsterskim, będą tylko obserwatorami uroczystości i nie wezmą udziału w procesji koronacyjnej.

Ta informacja nie zaskoczyła brytyjskiej opinii publicznej, tak samo jak fakt, że w orszaku zabraknie również księcia Andrzeja. Potężnym zaskoczeniem była zaś wieść, że w procesji nie wezmą udziału księżniczki Beatrycze i Eugenia. Córki księcia Andrzeja i Sarah Ferguson pełniły bardzo ważne funkcje podczas pogrzebu królowej Elżbiety II, stąd spore zdziwienie i konsternacja.

Decyzja Pałacu Buckingham wywołała falę spekulacji na ten temat. Spekuluje się, że powodem mogą być "bliskie relacje księżniczek ze zhańbionym ojcem". Inni sugerują zaś, że może na to rzutować bliska relacja Eugenii z Sussexami.

Przypomnijmy, że młodsza córka księcia Andrzeja często odwiedza księcia Harry'ego i Meghan w Kalifornii. Nawet sama wraz z mężem rozważa przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych.