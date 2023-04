"Chcą wyrwać Jezusa z serc". Ojciec Rydzyk nie wytrzymał ws. Jana Pawła II

– Uderzenie w św. Jana Pawła II jest uderzeniem w Pana Boga i w nas, Polaków, żeby wyrwać Pana Jezusa z naszych serc, a równocześnie zniszczyć naród, który w swojej substancji jest chrystusowy – takimi słowami ojciec Tadeusz Rydzyk skomentował w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" kontrowersje wokół Jana Pawła II.

W najnowszym wywiadzie dla "Naszego Dziennika" ojciec Tadeusz Rydzyk odniósł się do kontrowersji wokół Jana Pawła II, które wybuchły po emisji reportażu "Franciszkańska 3" na początku marca.

– To jest potężny atak, widać, jak szatan nienawidzi Pana Boga. Bo uderzenie w św. Jana Pawła II jest uderzeniem w Pana Boga i w nas, Polaków, żeby wyrwać Pana Jezusa z naszych serc, a równocześnie zniszczyć naród, który w swojej substancji jest chrystusowy, boży – stwierdził słynny redemptorysta z Torunia.

Ocenił przy tym media i dziennikarzy poruszających kwestię tego, co Karol Wojtyła – jeszcze jako metropolita krakowski – mógł wiedzieć na temat nadużyć seksualnych i przypadków pedofilii wśród podległych mu księży.

– Obrzydliwe są kalumnie rzucane na św. Jana Pawła II, brak słów na bezwstyd tych ataków. Ich celem jest odebrać dobre imię, uderzyć tak, żeby wzbudzić w ludziach szok, by odepchnęło ich od Ojca Świętego. Jak tzw. redaktorzy mogą się posunąć do tak strasznych oszczerstw? Trudno uwierzyć, że nie mają wiedzy na temat komunistycznych prześladowań Kościoła – mówił Tadeusz Rydzyk.

Według niego "bardzo dużo, wiele mediów jest niepolskich, niepolskiego ducha". – Nie udała się okupacja niemiecka, sowiecka, to teraz mamy okupację liberalno-lewicowych mediów – stwierdził.

Redemptorysta zgodził się z tezą prowadzącej wywiad o tym, że "Kolejne fale ataków (...) adresowane są przede wszystkim do młodzieży, która nie zetknęła się z Janem Pawłem II".

– Ważni są tutaj rodzice, rodzina, a wiele rodzin jest duchowo chorych. Bardzo mocno pracują nad tym dobrze zorganizowane centrale antyewangelizacyjne. Ateistyczne strategie tworzone w różnych gabinetach przenoszone są potem przez uniwersytety, prawo, media i inne struktury – ocenił o. Rydzyk.

Andrzej Duda w TVP o Janie Pawle II

O przyczynach "ataków" skierowanych pod adresem Jana Pawła II mówił również w niedzielę prezydent Andrzej Duda. – Jako człowiek wierzący pewnie powinien załamać ręce i ubolewać nad tym, że coś takiego się dzieje. I w głębi duszy tak jest. Ogromnie mnie to boli jako człowiek wierzący, dla którego to przesłanie było takie ważne – stwierdził prezydent w wywiadzie z Danutą Holecką w "Gościu Wiadomości".

Duda wysunął zaskakującą tezę związaną z procesem wejścia Polski do Unii Europejskiej. – Wielu się spodziewało, że (Jan Paweł II - red.) powie "nie, nie idźcie do tej laickiej Unii". Przecież widział, jaka ona jest, widział, jaki jest zachód Europy. Powiedział odwrotnie – zaczął.

– Powiedział odwrotnie: Idźcie do Unii, ale nieście tam wasze wartości. Wy Polacy macie zobowiązanie, jesteście narodem wierzącym, ja w was wierzę, jako w ludzi, który mają system wartości. Idzie z tym systemem wartości do Europy, nieście go, zatrzymajcie ten proces laicyzacji – dodał. To właśnie to ma być według Dudy przyczyną "ataków" na polskiego papieża.