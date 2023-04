Zawadzka skrytykowała wypowiedź Rocka o młodej wokalistce. "Jest wymóg kultury"

Dorota Zawadzka, szerszej publiczności i telewidzom znana jako "Superniania", zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym zwróciła uwagę na jej zdaniem nieodpowiednie zachowanie prezenterów radia RMF MAXX. Oberwało się zwłaszcza Maciejowi Rockowi. "Robią sobie podśmiechujki z pewnej młodej artystki, że nie idzie na studia" – stwierdziła.

Dorota Zawadzka oburzona wypowiedzią Macieja Rocka. "Wymóg kultury w radiu" Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER; Instagram.com / @maciek_rock

Dorota Zawadzka to ekspertka, która pomagała rodzinom, borykającym się z problemami wychowawczymi

Psycholożka przez wiele lat była gwiazdą TVN, a później otworzyła własny gabinet

W najnowszym wpisie na Facebooku odniosła się do tego, co usłyszała w radiu

"Superniania" jest zdania, że nie powinno się wytykać młodym ludziom tego, że nie decydują się pójść na studia

Dorota Zawadzka oburzona wypowiedzią Macieja Rocka. "Wymóg kultury w radiu"

Program "Superniania" (emitowany na antenie TVN w latach 2006-2008) cieszył się ogromną popularnością. Dorota Zawadzka na stałe wpisała się w pamięć Polaków jako surowa gospodyni formatu. To tam dzieci zamiast "do kąta" odsyłano na "karnego jeżyka".

"Superniania" często na swoim profilu na Facebooku odnosi się do spraw, którymi żyje internet. Tak było i tym razem. Zawadzka w swoim najnowszym wpisie dała do zrozumienia, że w poniedziałek (3 kwietnia) słuchała radia RMF MAXX. Nie spodobało jej się to, o czym mówili prezenterzy. Konkretnie to, że wspomnieli o tym, że jedna ze znanych, polskich wokalistek po maturze nie zamierza wybrać się na studia.

"Od rana skoczyło mi ciśnienie. Państwo w radio robią sobie podśmiechujki z pewnej młodej artystki, że nie idzie na studia. Że po maturze zajmie się swoją karierą, a przecież ns pewno czekał na nią indeks z AGH. Ha, ha, ha. Przypominam, że nie ma obowiązku ani wymogu studiów wyższych, ale jest wymóg kultury w radiu" – napisała w poście Zawadzka.

"Maciej Rock i Irek Jakubek z koleżanką taką radość mieli, że można komuś dołożyć. Szczególnie kobiecie, szczególnie młodej… Okropne" – oceniła psycholożka.

Wytknęła Rockowi, że on sam nie ukończył studiów, bo wolał skoncentrować się na pracy. "PS. Szczególnie że, jak czytamy w Wiki (red. Wikipedii), Maciej Rock także kiedyś tam skupił się na karierze w TVP, a nie na studiach" – podsumowała wpis, załączając zrzut ekranu z Wikipedii na temat prowadzącego "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Pod postem wiele osób zgodziło się z Zawadzką z tym, że w dzisiejszych czasach nie powinno się stygmatyzować młodych ludzi i dzielić na tych, którzy dyplom mają i nie mają.

"Nie studia czynią człowieka mądrym i inteligentnym, co widać po niektórych osobach"; "Masakra jak usiłuje się dzielić ludzi na tych lepszych i gorszych"; "A później lament, że tyle depresji wśród młodych ludzi. To nie jest istotne dla nikogo poza tą dziewczyną, jakie decyzje podejmuje. Ważne by była w zgodzie z sobą i robiła to co kocha" – zareagowali internauci.

W audycji radiowej najprawdopodobniej chodziło o Roxie Węgiel. – Na pewno nie pójdę na wokal do żadnej artystycznej szkoły, bo to nie mój vibe. Muszę mieć dużą swobodę, a jednak w szkole muzycznej jest się bardzo ograniczanym. To nie jest tak, że wchodzisz do studia i robisz własną piosenkę. Tam trzeba zrealizować program – mówiła gwiazda o dalszej edukacji w niedawnym wywiadzie z naTemat.

"Nie czuję takiej presji. Planuję najpierw zdać maturę. Po maturze na pewno zrobię sobie przerwę i nie chcę od razu iść na studia, ale nie mówię, że to się nigdy nie wydarzy. Być może kiedyś znajdę taki kierunek, który będzie mnie naprawdę interesował, bo jeśli będę chciała zrobić studia, to dlatego, żeby coś z nich wynieść i po prostu zrobić coś dla siebie" – powiedziała zaś ostatnio 18-latka w rozmowie z Plotkiem.