W TVP przeszli samych siebie. Gość "spontanicznie" zaintonował pieśń dla papieża

W niedzielę wieczorem widzowie "Strefy starcia" w TVP Info mieli okazję nieoczekiwanie zobaczyć... występ artystyczny. Na koniec programu publicystycznego prowadzący Michał Adamczyk zwrócił się do siedzącego na publiczności śpiewaka operowego Andrzeja Batora. Ten zaś podzielił się z widzami osobiście skomponowaną pieśnią o Janie Pawle II.

Na zakończenie "Strefy Starcia" w TVP Info wystąpił Andrzej Bator Fot. screen TVP Info

Andrzej Bator w "Strefie starcia" TVP. Pieśń dla papieża

W niedzielę 2 kwietnia przypadła 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Emitowany tego dnia program publicystyczny TVP Info "Strefa starcia" został w całości poświęcony osobie papieża-Polaka. Po godzinie tytułowego "starcia" widzów TVP czekała jednak spora niespodzianka.

W pewnym momencie prowadzący program Michał Adamczyk, zamiast reagować na krzyki dyskutantów, oznajmił, że trzeba jeszcze oddać głos "kolejnemu gościowi" i zdecydowanym krokiem podszedł do widowni. Tam siedział Andrzej Bator – śpiewak operowy słynący ze swoich bliskich związków z Kościołem.

Po otrzymaniu mikrofonu Bator zaczął opowiadać m.in. o koncercie, który zagrał dla Jana Pawła II. – Papież do mnie powiedział "Andrzeju, nie zmarnuj talentu. Śpiewaj Bogu, Maryi i ludziom". W Ameryce wszyscy podziwiali papieża, przyznawali się do polskości, mówili "Wojtyla, Wojtyla", to było bardzo popularne nazwisko – opowiadał.

– Kiedy leciałem w pierwszą rocznicę śmierci (Jana Pawła II – red.) do Melbourne, na otwarcie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough, w samolocie zaśpiewałem pieśń, którą skomponowałem – wspominał Andrzej Bator.

– Do mnie podeszli ludzie, chwycili się za ręce, płakali i mówili "papa polacco". A ja wtedy zaśpiewałem: "Rodaku, papieżu wspaniały, jak dobrze nam z tobą tu być! Rodaku, papieżu kochany, dodajesz nam wiary i sił!" – zaintonował w studio "Strefy starcia" śpiewak.

"Spontaniczny" występ Batora spotkał się jednak z dużym niedowierzaniem wśród komentujących całą sytuację internautów. "Duży szacun dla obecnych w studio, że nie ryknęli śmiechem" – stwierdził jeden z nich. Inni porównywali pieśń dla papieża do "piosenki pana Koracza o zdrowiu" z "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" Stanisława Barei.

"Wiadomości" TVP w hołdzie Janowi Pawłowi II

"Strefa starcia" nie była jedynym programem, który TVP w całości poświęciło w niedzielę tematowi Jana Pawła II. Z Wadowic wyemitowano również specjalne wydanie "Wiadomości". W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II widzowie mogli usłyszeć m.in., że 18 lat temu w 2005 roku o godz. 21:37 "cały świat wstrzymał oddech".

Prowadząca program Danuta Holecka prowadziła wydanie programu z ul. Kościelnej 7 w Wadowicach: z domu, w którym urodził się przyszły papież. – Spędził tu z rodziną 18 lat życia. Lubił być pośród swoich – mówiła, dodając, że po śmierci Jana Pawła "całe miasto wyległo na ulice".

Na przebitkach w "Wiadomościach" pokazywano zarówno archiwalne nagrania z papieżem, jak i sceny z marszów w obronie Jana Pawła II, które przeszły ulicami kilku polskich miast: m.in. Wrocławia, Krakowa, Lublina czy Warszawy. Na transparentach można było przeczytać m.in.: "Wywalczyłeś mi wolność, dziś my walczymy o ciebie". W materiale Adriana Boreckiego widzowie usłyszeli, że "setki tysięcy osób w całej Polsce wzięło udział w marszach papieskich".