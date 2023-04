Nowakowska z TVP wzięła udział w marszu papieskim. Mówi o "walce z imperium zła"

2 kwietnia w rocznicę śmierci papieża przez Polskę przeszły marsze na cześć Jana Pawła II. Ida Nowakowska, która otwarcie mówi o tym, że jest głęboko wierząca, w sieci opublikowała filmik, na którym widać, że w warszawskim wydarzeniu uczestniczyła z całą rodziną. Pod nagraniem napisała o "walce z imperium zła".

Z okazji 18. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła zorganizowano wiele koncertów, mszy, modlitw oraz innych uroczystości

W niektórych miastach w Polsce zaplanowano także marsze dziękczynne za pontyfikat

W warszawskim wydarzeniu wzięła udział Ida Nowakowska wraz z mężem i synkiem

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 w Watykanie. W niedzielę przypadła 18. rocznica jego śmierci. W Wadowicach, gdzie urodził się Karol Wojtyła, odbyła się o 17:30 wspólna modlitwa.

Tam też pojawili się przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki i szef PiS Jarosław Kaczyński. Pół godziny po modlitwie rozpoczęło się widowisko artystyczne "Nie zastąpi Ciebie nikt – wspomnienie św. Jana Pawła II w rocznicę śmierci".

W stolicy zaś o godz. 11:00 rozpoczął się narodowy marsz papieski na rondzie im. Romana Dmowskiego. Uczestnicy przemaszerowali ulicą Marszałkowską i Krakowskim Przedmieściem do Świętojańskiej. Na miejscu o godzinie 12:30 odbyła się uroczysta msza święta. Na miejscu była gwiazda TVP. Ida Nowakowska, która już wielokrotnie mówiła o swojej wierze i stosunku do Kościoła katolickiego, pojawiła się tam z małżonkiem oraz synem. Prezenterka "Pytania na Śniadanie" zapozowała z flagą papieską. Krótki filmik wrzuciła na Instagram.

"02.04.2023 rocznica śmierci wybitnego Polaka Papieża - Świętego Jana Pawła II. Polska i Ameryka walczyły z Imperium Zła. Jak widać, walka nadal trwa…" – czytamy w opisie. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy, w których chwalono postawę gwiazdy TVP.

"Gratuluje odwagi! Mało kto ją ma w dzisiejszych czasach"; "Jestem pokoleniem Jana Pawła II i zawsze będzie w moim sercu"; "Super, że brałaś udział w Marszu dla Jana Pawła z mężem Jackiem i synkiem Maksem" – pisano. Zareagowali też ci, którym nie podoba się bezkrytyczne podejście do postaci papieża. "Skoro są dowody, to dlaczego nie można spojrzeć obiektywnie? Wybitny Polak, ale to nie oznacza, że bez winy. Proszę spojrzeć na ofiary, jak one mogą się czuć widząc marsze wybielające kościół"; "Owszem, walka trwa. Teraz to my Polacy walczymy o prawdę, którą tuszował Watykan przez lata" – komentowano.

Ida Nowakowska stanęła w obronie Jana Pawła II

Ida Nowakowska pokazała swój sprzeciw w stosunku do opublikowanego materiału ws. Jana Pawła II ("Franciszkańska 3" - reportaż TVN24), wrzucając krótki filmik na Instagram.

Na nagraniu widać jak Nowakowska wraz z synem zapala świeczkę przy pomniku papieża Polaka. Relację dodała na Instagramie, przywołując słynne słowa Wojtyły "Nie lękajcie się. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi... Tej ziemi!" – napisała gwiazda TVP. W wywiadzie dla "Faktu" podkreśliła zaś, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa wiara. – W Kościele ładuję baterie i jestem wśród ludzi, dla których ważne są sprawy duchowe dotyczące spraw nadrzędnych – poinformowała.

– Polacy na zesłaniu w łagrach budowali kościoły, często symboliczne, żołnierze w ubeckich więzieniach pisali na ścianach piwnic hasła 'Bóg Honor Ojczyzna'. Kościół wpisany jest w obronę naszej polskiej wolności i suwerenności – oceniła. Nowakowska nawiązała również do reportażu na temat Jana Pawła II, stając w jego obronie. – Ważne jest to, by pamiętać o tym, jak dużo rzeczy zrobił błogosławiony nasz Jan Paweł II. To jest osoba, postać, która obaliła komunizm. Jest jedną z kluczowych postaci w naszej historii. Bardzo cenię naszego papieża za to i chciałabym, aby to na zawsze pozostało w naszych sercach. Jest to trudny czas, ale myślę, że ci, którzy wiedzą, to wiedzą – stwierdziła.