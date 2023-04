Nieoficjalnie: "Prawniczy mózg PiS" wystartuje w wyborach. To zaufany człowiek Kaczyńskiego

Prezes Rządowego Centrum Legislacji dr hab. Krzysztof Szczucki ma szansę kandydować na posła PiS w Toruniu. Bardzo prawdopodobne jest to, że znalazłby się również na pierwszej pozycji na liście. Coraz częściej mówi się, że "prawniczy mózg PiS" jest zaufanym człowiekiem prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Krzysztof Szczucki, szef Akademii PiS, ma wystartować w zbliżających się wyborach. Fot. EAST NEWS

Dr hab. Krzysztof Szczucki, uznawany za "prawniczy mózg PiS", zyskał zaufanie w kręgu Jarosława Kaczyńskiego, został nawet szefem Akademii Prawa i Sprawiedliwości

Szczucki ma szansę, by kandydować na posła PiS w Toruniu, gdzie mógłby mieć pierwsze miejsce na liście

Szef Akademii PiS od dłuższego czasu działa aktywnie w okręgu toruńskim, gdzie zyskuje coraz więcej rozpoznawalności

Dr hab. Krzysztof Szczucki od 2020 roku pełni funkcję prezesa Rządowego Centrum Legislacji, a od 2022 roku szefem Akademii Prawa i Sprawiedliwości. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie jest wykładowcą. Jest doktorem habilitowanym prawa. Pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Teraz okazuje się, że ma szanse kandydować w zbliżających się wyborach parlamentarnych. "Prawniczy mózg PiS" miałby pojawić się z pierwszym numerem na liście.

Krzysztof Szczucki pierwszy na liście w Toruniu?

Jak podaje Gazeta.pl, początkowo Krzysztof Szczucki miał być typowany do startu w Elblągu, skąd pochodzi. Jednak tam pierwsze miejsce na liście zajmuje Leonard Krasulski, wieloletni przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego.

Rozmówcy portalu, którzy należą do obozu Prawa i Sprawiedliwości, zaznaczają, że "bez 'jedynki' Szczucki może mieć problem, aby wejść". Pojawiły się więc plany, by szef Akademii PiS startował z pierwszym miejscem na liście w Toruniu. Tam natomiast, w ostatnich wyborach "jedynkę" miał Jan Krzysztof Ardanowski, obecnie szef Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP.

Ardanowski liczy na miejsce na liście do Sejmu, chyba że w międzyczasie zostanie powołany na stanowisko ministra rolnictwa. Jeśli jednak tak się nie stanie, to Szczuckiemu może wówczas przypaść np. drugie miejsce na liście.

Szef Akademii PiS - aktywny działacz i zaufany człowiek Kaczyńskiego

Krzysztof Szczucki od jakiegoś czasu aktywnie działa w miejscowościach okręgu toruńskiego i buduje tam swoją rozpoznawalność. W ubiegłym miesiącu zorganizował w Grudziądzu regionalną edycję sztandarowego wydarzenia środowiska PiS, Kongresu Polska Wielki Projekt. Pojawił się również na ulicach Torunia, gdzie zajmował się rozdawaniem encykliki Jana Pawła II.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości ma zaufanie do Szczuckiego, a jego pozycja w obozie rządzącym rośnie. Dowodem na to może być chociażby to, że to właśnie prezes RCL został mianowany na szefa Akademii PiS.