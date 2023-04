Tantouring to tiktokowy trend na szczuplejszą twarz. Odważysz się tego użyć?

Konturowanie stało się makijażowym hitem parę lat temu. Polega na takim użyciu bronzera, by uwydatnić najładniejsze elementy naszej twarzy i wyszczuplić inne. Problem w tym, że konturowanie jest czasochłonne, a efekt trwa do zmycia makijażu. TikTokerki znalazły sposób na konturowanie wodoodporne, które sprawdzi się w każdych warunkach i przetrwa nawet kilkanaście dni. Bronzer zastąpiły jednym kosmetykiem. Oto jak to zrobisz.

Tantouring to konturowanie twarzy przy użyciu samoopalacza. Tiktokowy trend TikTok @lovetanoofficial

Konturowanie twarzy to dobrze znana dziś technika makijażowa, którą kiedyś wylansowała Kim Kardashian

Tantouring to jednak specyficzny rodzaj konturowania – pozwala na długotrwały efekt

Tiktokerki uważają, że zastępując bronzer samoopalaczem uzyskujemy naturalniejszy efekt

Tantouring to sposób na wodoodporny makijaż na lato – przetrwa wszelkie szaleństwa

Tantouring – sposób na szczupłą, wymodelowaną twarz

Najprościej mówiąc, tantouring to konturowanie twarzy samoopalaczem zamiast bronzerem. Tłumaczenie jasne dla kogoś, kto wie, czym jest samo konturowanie, więc wyjaśnijmy najpierw ten termin.

Konturowanie polega na takim użyciu na twarzy bronzera, by: wyszczuplić nos, podkreślić kości szczęki, zmniejszyć optycznie czoło, wyszczuplić policzki. Rozświetlacz natomiast nakładamy w te miejsca, które chcemy podkreślić, czyli na łuk kupidyna (nad górną wargą), na kości jarzmowe, w załamanie oka czy tuż pod brwiami.

Jeśli pamiętacie rok 2015, to wiecie, że Kim Kardashian spopularyzowała konturowanie twarzy do takiego stopnia, że na Youtube pojawiały się tutoriale, na których kobiety nakładały na siebie takie ilości bronzera, że ich twarz w pewnych miejscach zmieniała nie tylko odcień, ale miała zupełnie nienaturalny kolor. Dzisiaj faktycznie modny jest makijaż o wiele naturalniejszy niż jeszcze kilka lat temu, ale konturowanie stało się dla wielu osób elementem każdego make-upu.

Konturowanie ma tylko dwie wady – po pierwsze zajmuje troszkę więcej czasu – co prawda najwyżej kilka minut, ale wiemy, jak cenna rano jest każda sekunda. Po drugie – wprawne oko rozpozna, że używamy bronzera, a nie mamy tak naturalnie wymodelowaną twarz.

I tu z pomocą przychodzi samoopalacz. Jeśli użyjemy go zamiast bronzera, efekt utrzyma się od kilku do kilkunastu dni, więc nie będzie trzeba go powtarzać każdego ranka. Po drugie, wykończenie ma być naturalniejsze. Skoro samoopalacz zapewnia nam opaleniznę "podszywającą się" pod skórę naprawdę muśniętą słońcem, to czemu miałby nie dać takiego samego efektu na twarzy?

Tantouring – jak wykonturować twarz samoopalaczem?

Na TikToku znajdziecie wiele filmików, w których dziewczyny testują mocne odcienie samoopalaczy do ciała – lepiej jednak być ostrożnym. Przede wszystkim samoopalacze do ciała mogą pozostawić na twarzy tłusty film, który jedyne co zrobi, to zatka wam pory. Po drugie, kolor może być za ciemny. Po trzecie, maseł i balsamów do ciała nigdy nie używamy do twarzy – skład nie jest do tego przeznaczony.

Musimy zaopatrzyć się więc w samoopalacz do twarzy. Następnie zadbać o naszą cerę – powinna być dobrze nawilżona i gładka, jednak peeling najlepiej zrobić przynajmniej dzień przed, żeby nie podrażnić twarzy przed użyciem.

Czym nakładamy samoopalacz? Dużym pędzlem lub beauty blenderem.

Gdzie nakładamy samoopalacz? Generalnie kierujemy się podstawową zasadą: produkt brązujący nakładamy na tych obszarach, które chcemy wyszczuplić bądź optycznie zmniejszyć. Standardowo są to trzy rejony.

Nos – samoopalacz nakładamy po bokach nosa, równomiernie, co sprawia, że rzucamy cień na te miejsca na nosie, które są zbyt szerokie.

Czoło – samoopalacz aplikujemy tuż przy linii włosów, na całej szerokości czoła, jeśli chcemy je optycznie skrócić.

Policzki – nakładamy samoopalacz pod kośćmi policzkowymi, kierując się ku górze i tworząc subtelny łuk. Na jak długo pozostawiamy samoopalacz na skórze? Powinniśmy kierować się instrukcją produktu, którego używamy, zazwyczaj jest to 30 minut. Warto wiedzieć, że jeśli wahacie się w kwestii wyboru odpowiedniego koloru, lepiej postawić na jaśniejszy. Lub jeśli kupiłyście już produkt, który wydaje się za ciemny – wymieszać go z kremem.

Nawet jeśli efekt będzie zbyt subtelny, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby następnego dnia ponownie nałożyć samoopalacz na obszary, które chcemy wymodelować. Jeśli efekt będzie za mocny – pozostaje nam tylko czekać.

Co jeszcze jest ważne? Aby nanosić preparaty za pomocą grubego pędzla, a następnie dobrze je rozetrzeć, żeby nie było widać odcinającej się granicy.

Jakie są największe zalety tantouringu?