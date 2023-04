Kultowa "Gorączka" doczeka się sequela! Młodszą wersję De Niro miałby zagrać Adam Driver

"Gorączka", kultowy film z 1995 roku z Alem Pacino i Robertem De Niro, prawdopodobnie w końcu doczeka się sequela. Za kamerą ma ponownie stanąć Michael Mann, a nieoficjalnie główną rolę negocjuje Adam Driver. Co wiemy o "Gorączce 2"?

Czy Adam Driver zagra młodszą wersję bohatera Roberta De Niro w "Gorączce 2"? Prawdopodobnie Fot. Kadr z "Gorączki" / Kristin Callahan/Everett Collection/East News

"Gorączka" to jeden z najważniejszych filmów kryminalnych w historii kina. Mimo że nie zdobyła żadnych prestiżowych nominacji czy nagród, to znakomity film Michaela Manna zachwycił i krytyków, i widzów. Dziś ma status kultowego i inspiruje kolejnych filmowców, a do tego wciąż zachwyca gwiazdorską obsadą (Al Pacino, Robert De Niro, Tom Sizemore, Jon Voight, Val Kilmer, Ashley Judd).

Akcja filmu z 1995 roku rozgrywa się na przedmieściach Los Angeles i opowiada o poruczniku policji Vincencie Hannie (Pacino), które chce za wszelką cenę dopaść zawodowy gang dowodzony przez Neila McCauleya (Robert De Niro). Obaj są świetnymi w swoim fachu profesjonalistami, dlatego gdy w końcu dochodzi do konfrontacji, widz w latach 90. (i współczesny) siedział na krawędzi kinowego fotela.

Sequel "Gorączki" w realizacji. Będzie na podstawie książki "Gorączka 2"

Sequel "Gorączki" ogłoszono już w lipcu 2022 roku, ale od tej pory była cisza. We wtorek "Deadline" poinformował nieoficjalnie, że Warner Bros. prowadzi obecnie negocjacje w sprawie sfinansowania projektu. Michael Mann od lat marzył o zrealizowaniu "Gorączki", jest nawet współautorem (wraz z Meg Gardiner) książki "Gorączka 2", która otrzymała dobre recenzje i stała się bestsellerem.

Filmowa "Gorączka 2" miałaby być adaptacją książki. Byłby to zarówno sequel, jak i prequel "Gorączki" – powieść Manna i Gardiner przeskakuje w czasie pomiędzy teraźniejszością i przeszłością i dieje się w latach: 1988, 1995, 1996 i 2000.

Jeden z wątków opowiada o przestępcy Chrisie Shiherlisie (w "Gorączce" gra go Val Kilmer), który ucieka przed władzami do Ameryki Południowej i zostaje przedstawiony dwóm rywalizującym tajwańskim rodzinom przestępczym. Inny skupia się na młodszych Vincencie Hannie i Neilu McCauleyu w Chicago. Ich ścieżki prawie się krzyżują, gdy obaj spotykają brutalnego przestępcę. W książce przedstawione są również wydarzenia pięć lat po akcji "Gorączki".

Adam Driver jako młody Neil McCauley w "Gorączce 2"?

Kto zagra w "Gorączce 2"? Jak podaje "Deadline", bazując na informacjach od źródła ze studia Warner Bros., Michael Mann widziałby w roli młodego Neila McCauleya (czyli bohatera granego w oryginalne Roberta De Niro) Adama Drivera, dwukrotnie nominowanego do Oscara (za "Czarne bractwo. BlacKkKlansman" i "Historię małżeńską") gwiazdora "Gwiezdnych wojen", "Annette", "Domu Gucci" i "Dziewczyn". Aktor ma już negocjować rolę.

Mimo że nie komentuje tego ani Mann, ani Driver, wydaje się to prawdopodobne. Reżyser obecnie pracuje bowiem nad filmem "Ferrari", biografią Enza Ferrari, w którego wciela się właśnie Adam Driver. Twórca "Gorączki" miałby nakręcić sequel właśnie po "Ferrarim".

Na razie nie wiadomo nic o innych aktorach. Nie wiadomo, czy wróciłyby gwiazdy "Gorączki": Robert De Niro, Al Pacino i Val Kilmer. Wcześniej Pacino wyznał jednak, że w roli młodego Vincenta Hanny widziałby Timothée Chalameta. Na razie wszystkie te informacje są nieoficjalne, jednak jedno jest pewno: jeśli "Gorączka 2" doszłaby do skutku i miała podobny poziom, co "Gorączka", to jest na co czekać.

