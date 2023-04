Cleo przeżyła w liceum traumę? Zdradziła, co najbardziej zapadło jej w pamięci

Cleo w jednym z odcinków programu "The Voice Kids" postanowiła wrócić wspomnieniami do czasów szkolnych. Opowiedziała historię, która szczególnie zapadła jej w pamięci. Jak się okazało, jednym z zadań było wykonanie sekcji zwłok... ryby.

Cleo wspomina czasy szkolne. Zajęcia biologii zapadły jej w pamięci Fot. instagram.com / @cleo_don

Od 5 lat na antenie Telewizji Polskiej emitowany jest program The Voice Kids

W najnowszej edycji, jak w poprzednich (oprócz pierwszej) na fotelu trenerskim ponownie zasiadła Cleo

Na planie programu nie brakuje emocji, ale także rozmaitych anegdot z dzieciństwa

Tym razem wokalistka wróciła pamięcią do liceum, kiedy na zajęciach biologii musiała dokonać sekcji zwłok ryby

Cleo w 6. edycji "The Voice Kids" emitowanego na antenie Telewizji Polskiej ponownie wystąpiła w roli trenera. U boku Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona z Afromental walczy o to, aby uzdolnieni uczestnicy trafili do jej drużyny.

Cleo wspomina czasy szkolne. Zajęcia biologii zapadły jej w pamięci [WIDEO]

Już niebawem w 6. edycji "The Voice Kids" zakończy się etap Przesłuchań w Ciemno, a młodzi wokaliści staną do Bitew, by zawalczyć o swoje miejsce w programie. Tuż przed rozpoczęciem kolejnego etapu, Cleo zdecydowała się wrócić do czasów szkolnych i opowiedzieć o traumie, którą przeżyła w liceum.

Jak się okazało jedne zajęcia zapadły jej szczególnie w pamięci. Chodziło o lekcje biologii, na których wokalistka wraz z kolegami i koleżankami z klasy musiała wykonać sekcję zwłok... ryby.

– Ja cięłam rybę w liceum. To było straszne. Myśmy mieli za zadanie przynieść rybę, taką ze sklepu. Dla mnie to była fujka. Przynosiliśmy rybę i musieliśmy wyjąć z niej każdą część... – zdradziła trenerka "The Voice Kids" w trakcie nagrania. – To jakiś wstęp do chirurgii – podsumował początek opowieści zaskoczony Tomson.

Jak się okazało, na tym nie skończyły się traumy, których doświadczyła Cleo. – Mieliśmy takiego świrka klasowego, ciekawego gościa i jak mieliśmy przynieść ryby, to ten przyniósł żywego karpia. Pani mówi: – Ale jak ty masz zamiar to ciąć? A on wziął normalnie tego karpia i zaczął go... – opowiadała Cleo, demonstrując uderzanie o stół. – Zaczął go ubijać? – dopytał wstrząśnięty Baron. – Tak! To było bardzo złe – podsumowała.

– Nie chcemy tego słuchać. Koniec! Rybki żyjcie sobie – zakończył Dawid Kwiatkowski, nie chcąc słuchać dalszych opowieści.

Łzy na planie "The Voice Kids". Co się stało?

W jednym z odcinków show emocje sięgnęły zenitu. Cleo, gdy weszła do studia, już miała łzy w oczach. Usiadła w fotelu i wybuchła płaczem. Na tę reakcję gwiazdy od razu zareagowali pozostali jurorzy. – Ciocia Cleo się wzruszyła – było słychać w tle, a wokalistka ledwo wydusiła z siebie słowo "przepraszam".

Co wydarzyło się za kulisami "The Voice Kids"? Okazuje się, że za kulisami jurorka spotkała siostrę jednej z uczestniczek show, która była jej wielką fanką. Dziewczyna boryka się z niepełnosprawnością. Porusza się na wózku.

Piosenkarka podarowała jej wisiorek, jaki noszą członkowie jej ekipy, czym spowodowała ogromną radość. – Moja kochana. Jezu, jak cudnie. Dziękuję! – powiedziała poruszona.