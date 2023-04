Skiba rozpoczął przygotowania do ślubu. Lider Big Cyc z ukochaną mają już datę

Krzysztof Skiba jeszcze niedawno zaskoczył swoich fanów informacją, że ponownie się zakochał. Jego partnerką została młodsza o 26 lat Karolina Kempińska. Teraz lider zespołu Big Cyc i jego ukochana zdradzili, kiedy odbędzie się ich ślub.

Skiba i Kempińska planują ślub. Wiemy, kiedy się odbędzie ceremonia Fot. instagram.com / @skibabigcyc

Od pewnego czasu Krzysztof Skiba jest w związku z 33-letnią Karoliną Kempińską

Jakiś czas temu zakochani poinformowali, że zamierzają sformalizować swój związek

Teraz lider zespołu Big Cyc i jego ukochana zdradzili pierwsze szczegóły zaślubin. Wiemy, kiedy odbędzie się ceremonia

Dziewczyną Krzysztofa Skiby jest 33-letnia Karolina Kempińska. Kobieta nie kryje tego, że się zakochała. Chętnie dzieli się ujęciami w towarzystwie partnera, a w jedynym z grudniowych postów zdobyła się na szczere wyznanie.

"Jestem aktualnie w najlepszym związku w moim życiu, z osobą, w którą jestem wpatrzona jak w obrazek (i vice-versa), z którą mogę gadać i przytulać się godzinami, mam dwa najlepsze i najczulsze psy na całej planecie, wspaniałą rodzinę, dobraną garstkę przyjaciół i nie potrzeba mi niczego więcej" – podkreśliła.

Od tamtego czasu zmienił się status cywilny Krzysztofa Skiby. W połowie marca przekazał, że jest już po rozwodzie. Artysta i jego żona Renata byli w związku małżeńskim przez 34 lata. Mają dwóch dorosłych synów, Tymoteusza, który ma 36 lat oraz o 10 lat młodszego Tytusa.

Jak się okazało, Skiba i Kempińska nie chcą dłużej czekać i zamierzają sformalizować swój związek. Swoje plany zdradzili w wywiadzie dla Radia Eska. Para niestety nieustannie boryka się z negatywnymi komentarzami ze strony internautów, na które również odpowiedzieli w trakcie rozmowy.

– Trudno przejmować się opiniami ludzi, którzy nas nie znają, a tacy piszą komentarze na portalach plotkarskich. Kompletnie to lekceważymy, za to ważna są dla nas opinie naszych fanów, znajomych i przyjaciół, a te są bardzo pozytywne. Każdy, kto nas zna, widzi nasze szczęście. Nawet po występach, na których jesteśmy razem, ludzie podchodzą i mówią, że rzeczywiście widać łączące nas uczucie. Oboje przy sobie odżyliśmy, jesteśmy do bólu szczęśliwi – poinformowali w wywiadzie dla stacji radiowej.

Para zabrała głos także w temacie nadchodzącej ceremonii zaślubin. Wyszło na jaw, że oboje zaplanowali skrupulatnie całą uroczystość. – Mamy już datę ślubu! Możemy tylko zdradzić, że odbędzie się latem, a udzieli nam go Pani Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Będzie pięknie i kameralnie – zdradzili, chcąc zachować rąbek tajemnicy.

Kempińska nie wytrzymała. Puściły jej nerwy wobec internauty

Niestety nieprzyjemne komentarze nieustannie pojawiają się pod publikacjami wrzucanymi przez Skibę i Kempińską. Kobieta postanowiła wrzucić na InstaStory jeden z wulgarnych wpisów pod swoim adresem. Partnerka muzyka ma dość tego typu prymitywnych zaczepek.

W jednym z nich internauta stwierdził, że Skiba mógł zdradzać żonę z Kempińską, ale po co od razu rozbijać dla niej wieloletnie małżeństwo. – Rozumiem por**chać na boku fajną, chętną, gorącą laskę, ale zaraz się rozwodzić po tylu latach – czytamy w komentarzu mężczyzny.

Kempińska wypowiedziała się na temat tego, co sądzi o takich ludziach. – Taki komentarz świadczy tylko o tobie. I współczuję partnerce przyszłej, jeśli według ciebie zdradzanie jest ok, a życie w prawdziwej miłości nie. Właśnie tacy ludzie hejtują, pseudo świętoszki, bez żadnej moralności. Ohyda – podsumowała.