Marcin Tyszka opublikował zdjęcie sprzed 30 lat. Opatrzył je figlarnym komentarzem

Marcin Tyszka na swoim Instagramie ponownie zaskoczył swoich fanów. Tym razem opublikował zdjęcia sprzed ponad 30 lat. Opatrzył je figlarnym pytaniem nawiązując do rozpoczynających się castingów do programu "Top Model".

Marcin Tyszka opublikował na Instagramie zdjęcie sprzed 30 lat Fot. instagram.com / @tyszka_marcin

Marcin Tyszka szerszą popularność zyskał, od kiedy został jurorem programu "Top Model"

Fotograf gwiazd w najnowszym poście na Instagramie opublikował zdjęcia sprzed 30 lat, które opatrzył wymownym komentarzem

Wspomniał także o nadchodzącej edycji modowego show telewizji TVN

W tym roku mija dokładnie 13 lat odkąd program "Top Model" zadebiutował na antenie telewizji TVN. Z formatem od początku związany jest, tak jak większość obsady, fotograf Marcin Tyszka, który zasiada za stołem jurorskim obok Joanny Krupy, Dawida Wolińskiego i Katarzyny Sokołowskiej.

Tyszka zaskoczył swoich fanów na Instagramie. Dodał zdjęcie sprzed 30 lat

Tyszka aktywnie prowadzi swoje social media. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 344 tys. użytkowników, których potrafi zaskakiwać. Teraz postanowił opublikować zdjęcia sprzed 30 lat, które wykonał Piotr Porebsky.

Na kadrach użytkownicy mogą podziwiać jak celebryta pozuje w fioletowej koszuli, którą jak sam przyznał, nosił przez 10 lat. Tyszka wspomina o tym, że zdjęcia mogą pochodzić z okolic 1995 roku. Wówczas mógł mieć około 16 lat.

Czytaj także: Tyszka o powieści Minge: "Czego ludzie nie wymyślą, żeby promować swoją książkę" [TYLKO U NAS]

"Czy ten kandydat miałby szansę przejść dalej? Pamiętajcie, że czekamy na Wasze zgłoszenia do nowej edycji Top Model. Sesja by Piotr Porebsky... rok pewnie '95, fiolet to chyba nie mój kolor, ale koszulę nosiłem z 10 lat!" – podpisał filuternie zdjęcia juror "Top Model".

Chociaż od tamtej sesji zdjęciowej minęło prawie 30 lat, to na załączonych fotografiach można rozpoznać Marcina Tyszkę z czasów młodości. Post spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony fanów, a w komentarzach głos zabrali koledzy ze świata show-biznesu.

"LasQa" – napisał Ralph Kamiński. "Jaki rozpięty rozporek" – zauważył Jacek Jelonek. "Oczywiście!! Złoty bilet" – oceniła Natalia Woś. Swoje trzy grosze dorzuciła również mama Tyszki. "Mój piękny Marcinek" – napisała.

Czytaj także: Tyszka narzeka na tłumaczkę z TVP. Specjalistka dosadnie mu odpowiedziała

To nie pierwszy raz. Wcześniej pokazał zdjęcie z Małgorzatą Kożuchowską

"Tercet Egzotyczny. To ciężka robota być ikoną mody od prawie trzech dekad. Zmieniliśmy się?" – można przeczytać w opisie pod zdjęciem Marcina Tyszki. Fotografia została zrobiona 25 lat temu w Lizbonie. Widać, że Małgorzata Kożuchowska, Dawid Woliński i fotograf mody bawili się dobrze w swoim towarzystwie.

Czytaj także: "Czuję mega zgrzyt". Juror "Top Model" zaskoczony tym, co zobaczył w kościele

Fani nie ukrywali zachwytu. "Ich troje. Takie laseczki z was" – napisał jeden z obserwatorów jurora "Top Model". "Pan wygląda najlepiej z całego towarzystwa. Fajny styl, podoba mi się w takich dłuższych włosach" – skomentowała fanka Tyszki.