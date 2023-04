Ujawniono przyczynę śmierci rapera Coolio. To jednak nie był zwykły zawał serca

Ponad pół roku temu zmarł Coolio. Popularny raper odszedł 28 września 2022 r. w wieku 59 lat. Przyczyny jego śmierci nie były jednak znane aż do tego momentu. Dopiero w kwietniu 2023 roku menadżer rapera ujawnił, co naprawdę się wydarzyło.

Coolio nie żyje. Zdradzono przyczyny śmierci popularnego rapera Fot. Damairs Carter/MediaPunch/Associated Press/East News

Coolio amerykański raper, kompozytor i aktor zmarł w środę 28 września

Gwiazdor przebywał w domu swojego przyjaciela. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce stwierdzili zgon

Wówczas spekulowano, że zgon nastąpił wskutek ataku serca. Teraz menadżer rapera zdradził, co tak naprawdę się wydarzyło

W czwartek menadżer Coolio, Jarez Posey przekazał, że Artis Leon Ivey Jr. zmarł w efekcie przypadkowego przedawkowania fentanylu, związku chemicznego stosowanego jako środek przeciwbólowy i anestezjologiczny. Sekcja zwłok wykazała również liczne ślady narkotyków, takich jak heroina i metamfetamina.

Inne istotne stany wymienione w akcie zgonu rapera obejmują kardiomiopatię (grupę licznych chorób serca) oraz niedawne zażywanie narkotyku PCP. Zdaniem menadżera ogromny wpływ na śmierć rapera miały również przewlekła astma oraz palenie papierosów. Śmierć Coolio została uznana za tragiczny wypadek.

Przyczynę śmierci potwierdziła przeprowadzona sekcja zwłok, a także badania toksykologiczne. Jak twierdzą lekarze, do przedawkowania fentanylu nie jest potrzebna ogromna dawka. Przez zaledwie dwa miligramy (odpowiednik 5. ziarenek soli) może dojść do śmierci.

Dorobek artystyczny Coolio oraz spadek, jaki po sobie pozostawił

Jego kariera muzyczna rozpoczęła się od stacji radiowej KDAY, gdzie nagrał swój pierwszy przebój "You're gonna miss me". W 1994 roku ukazał się jego debiutancki krążek "It Takes a Thief". Pochodzący z niej utwór "Fantastic Voyage" był nominowany do dwóch nagród: MTV Video Music.

Jednak największą popularność raperowi przyniósł utwór "Gangsta's Paradise", który powstał rok po "Fantastic Voyage" przy współpracy z L.V. Przebój ten został umieszczony na ścieżce dźwiękowej filmu "Młodzi Gniewni", a także na nowej płycie rapera, która nosiła taki sam tytuł jak najnowszy singiel.

Coolio otrzymał nagrodę Billboard Music za najlepiej sprzedający się singiel roku. Album z tytułowym utworem zdobył potrójną platynę, a sam wykonawca nagrodę "Best Rap Solo Performance".

Przez całe życie tworzył nowe przeboje, a nawet zagrał w kilkunastu filmach. Pomimo tego więcej i częściej mówiło się na temat jego kłopotów z prawem, niż o sukcesach artystycznych.

Raper przed śmiercią nie zdążył spisać testamentu. Jego siedmioro dzieci dziedziczy po nim dom warty około 300 tysięcy dolarów, przedmioty osobiste, konta w bankach i tantiemy z utworów muzycznych.

Menadżer artysty, Jarez Posey oświadczył mediom, że informacja o przedawkowaniu jest dla rodziny bardzo trudna. Pomimo tego dzieci Coolio chcą uhonorować dorobek artystyczny ojca. Jego bliscy zamierzają stworzyć specjalną, pamiątkową linię biżuterii oraz wyprodukować film dokumentalny.

Oprócz tego rodzina zdecydowała się również na zamknięcie części prochów rapera w osobistych naszyjnikach, by mieć "cząstkę ojca przy sobie".