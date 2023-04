Kiedy obejrzeć "Znachora"? Oto lista ciekawych filmów, które polecą w Wielkanoc w telewizji

W okolicach świąt w telewizji zawsze pojawia się więcej ciekawych propozycji na ogólnodostępnych kanałach. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę oraz (oczywiście) gdzie obejrzeć uwielbianego przez Polaków "Znachora".

Co obejrzeć w Wielkanoc w telewizji? Fot. kadr z filmu "Znachor"

Co obejrzeć w Wielkanoc w TV? W okresie świątecznym jak zwykle jest więcej ciekawych propozycji na ogólnodostępnych kanałach.

W te święta w telewizji będzie można obejrzeć m.in. film z Jamesem Bondem oraz nominowane do Oscara "Boże Ciało" Jana Komasy.

Podpowiadamy również, gdzie obejrzeć "Znachora".

TVP 1

Ben-Hur, Niedziela, 22:35

"Ben-Hur" z 2016 roku to remake klasycznego filmu z 1959 roku, w którym w główną rolę wcielał się Charlton Heston. W nowej wersji w oskarżonego o zdradę i skazanego na żywot niewolnika bogatego kupca wciela się Jack Huston ("Zakazane imperium").

007 Quantum of Solace, Poniedziałek, 22:25

"007 Quantum of Solace" to drugi po "Casino Royale" film, w którym Daniel Craig wcielił się w rolę Jamesa Bonda. W tej części zrozpaczony Agent Jej Królewskiej Mości szuka zabójców swojej ukochanej Vesper. W filmie zagrali również: Olga Kurylenko, Judi Dench oraz Gemma Arterton.

TVP 2

Uciekająca panna młoda, Niedziela, 20:00

"Uciekająca panna młoda" to klasyczna już komedia romantyczna z Julią Roberts i Richardem Gerem, która jednak nigdy się nie nudzi. Roberts gra w niej kobietę, która notorycznie ucieka sprzed ołtarza. Gere wciela się natomiast w dziennikarza piszącego artykuł o jej "zwyczaju". Jak to się skończy, chyba możecie się domyślić.

Duma i uprzedzenie, Poniedziałek, 20:10

"Duma i uprzedzenie" z 2005 roku w reżyserii Joe Wrighta ("Cyrano", "Kobieta w oknie") to film, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. W adaptacji najsłynniejszej powieści Jane Austen w rolę Elizabeth Bennet wcieliła się Keira Knightley, natomiast pana Darcy'ego zagrał Matthew Macfadyen.

TVN

Boże ciało, Sobota, 21:35

"Boże Ciało" to dramat Jana Komasy, który w 2020 roku był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. W głównego bohatera rewelacyjnie wcielił się Bartosz Bielenia, a w pozostałych rolach mogliśmy zobaczyć m.in. Aleksandrę Konieczną, Leszka Lichotę, Elizę Rycembel oraz Tomasza Ziętka.

"'Boże Ciało' Jana Komasy to film inspirowany niezwykłą historią fałszywego księdza. Reżyser nie poszedł w stronę taniej sensacji, ale nakręcił głęboki i poruszający obraz, który i tak ogląda się z zapartym tchem" – recenzował dla naTemat Bartosz Godziński.

Polsat

Evan Wszechmogący, Niedziela, 22:10

"Evan Wszechmogący" to film powiązany z "Brucem Wszechmogącym" z niezapomnianymi rolami Jima Careya oraz Morgana Freemana (ten drugi zresztą pojawia się w komedii). W tytułowego bohatera wciela się Steve Carell ("Biuro", "The Morning Show"), który w ostatnich latach grywa nie tylko w świetnych komediach, ale również dramatach.

Hancock, Poniedziałek, 22:00

Will Smith we wczesnych latach dwutysięcznych miał swój czas. Jednym z jego hitowych filmów w tamtym czasie był "Hancock", w którym aktor wcielał się w superbohatera-nieudacznika. Jego życie zmienia się, gdy pomóc postanawia mu specjalista od PR-u. W filmie wystąpili również: Charlize Theron, Jason Bateman oraz Eddie Marsan.

TVN 7

Godzilla II: Król potworów, Sobota, 20:00

"Godzila II: Król potworów" to film dla tych, którzy w święta mają ochotę na spektakularną i niezobowiązującą rozrywkę. Tym razem gigantyczny gad musi zmierzyć się z takimi potworami, jak Mothra, Rodan oraz trzygłowym Ghidorahem. W filmie zagrali m.in.: Kyle Chandler, Vera Farmiga oraz Millie Bobby Brown.

Nietykalni, Niedziela, 20:00

"Nietykalni" to francuski współczesny klasyk, który pokochali widzowie na całym świecie. Opowiada o sparaliżowanym milionerze, zatrudniającym do opieki młodego czarnoskórego mężczyznę, który właśnie wyszedł z więzienia. Film doczekał się amerykańskiego nowej odsłony pt. "Spragnieni życia" z Bryanem Cranstonem, Kevinem Hartem oraz Nicole Kidman.

TV 4

Braveheart - Waleczne Serce, Sobota, 22:05

"Braveheart - Waleczne Serce" to epickie widowisko Mela Gibsona, w którym gra on zresztą główną rolę. Wciela się on w Williama Wallace'a, który prowadzi Szkotów do walki o wolność. Obok Gibsona w dramacie historycznym zagrali również m.in.: Sophie Marceau, Brendan Gleeson oraz Tommy Flanagan.

Pasja, Niedziela, 22:35

Kolejny film Mela Gibsona na antenie TV 4, czyli "Pasja", opowiadająca o ostatnich dniach życia Jezusa. W syna chrześcijańskiego boga wciela się Jim Caviezel. Film otrzymał trzy nominacje do Oscara w kategoriach: Najlepsza charakteryzacja, Najlepsza muzyka oryginalna oraz Najlepsze zdjęcia.

W tę Wielkanoc będzie aż dziewięć okazji, żeby obejrzeć "Znachora":

Sobota

TVP 1, 10:20

NTL Radomsko, 17:30

TVP Seriale, 18:55

Niedziela

TVP Seriale, 12:20

ZOOM TV, 18:10

Poniedziałek