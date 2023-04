Parafia wysyłała wezwania do spowiedzi i... zapłaty? Proboszcz komentuje incydent

redakcja naTemat

M ieszkańcy Świecia zaczęli otrzymywać listy, które wyglądają jak wezwania do spowiedzi. Na kartce jest też m.in. numer konta. Do sprawy odniosła się już parafia, której to dotyczy. – Fajny na święta prezent dostaliśmy od kogoś – skomentował to ks. Leszek Grzela.