Co wolno, a czego nie wolno w Wielką Sobotę? "Gotowanie nie jest oderwane od religijności"

Dla wielu osób Wielka Sobota to czas pokuty, modlitwy i duchowego wyciszenia. To jednak także czas przygotowań do Wielkanocy - ostatnich zakupów, gotowania, mycia okien. Co wolno, a czego nie wolno robić w świąteczną sobotę?

Czy w Wielką Sobotę można gotować i sprzątać? Co wolno, a czego nie wolno robić? Fot. East News / imago stock&people

Wielka Sobota to jeden z najważniejszych dni Triduum Paschalnego. W tym dniu katolicy święcą pokarmy, a także wspominają mękę i śmierć Chrystusa, który zmartwychwstanie, by zbawić ludzkość. Co wolno, a czego nie wolno robić w tym czasie?

Czy w Wielką Sobotę obowiązuje post? Czy można jeść mięso?

W Wielką Sobotę nie obowiązuje post ścisły, czyli nakaz ograniczenia liczby spożywanych posiłków oraz zakaz jedzenia mięsa. Przed Wielkanocą ścisły post obowiązuje jedynie w Wielki Piątek. Wszystko na mocy prawa kanonicznego.

"Wstrzęmieźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachować we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzęmięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa". Kodeks prawa kanonicznego kanon 1251

Chociaż prawo kanoniczne nie zabrania spożywania mięsa w Wielką Sobotę, to w polskiej tradycji przyjęło się, aby w ten dzień pościć. Niektórzy poszczą do powrotu do domu ze święconką, inni aż do niedzieli.

Czy w Wielką Sobotę można sprzątać? Co z gotowaniem?

Wielka Sobota według prawa kanonicznego nie jest świętem nakazanym. Nie jest to więc dzień odpoczynku taki jak Wielka Niedziela, czy każda inna. Nie ma co do niego żadnych wytycznych, oficjalnie można gotować i sprzątać.

– Umycie okien czy posprzątanie domu jest związane z naszym przygotowaniem zewnętrznym. Odświeżenie domu i poukładanie w nim od nowa to też przeżywania. Nie jest ono oderwane od religijności. ksiądz Arkadiusz Wiącek wypowiedź dla "Gazety Lubuskiej"

Jeżeli przed niedzielnym świątecznym śniadaniem trzeba uprać obrus, pomalować pisanki lub przygotować potrawy, to można to zrobić, nie popełniając grzechu. Podczas świątecznych porządków należy jednak pamiętać, by nie zakłócać spokoju sąsiadów.

Czy w Wielką Sobotę trzeba iść do kościoła?

W Wielką Sobotę w Kościele rzymskokatolickim nie są odprawiane msze. Dopiero po zapadnięciu zmroku zaczyna się msza Wigilii Paschalnej oficjalnie przynależąca do liturgii Niedzieli Wielkanocnej.

Podczas uroczystości kapłan święci ogień i zapala od niego paschał - święcę symbolizującą zwycięstwo światła nad ciemnością i Jezusa Chrystusa. W trakcie uroczystości odczytywanych jest 9 czytań, w tym 7 ze Starego Testamentu.

W Wielką Sobotę w kościołach do południa odbywa się też święcenie pokarmów. Wierni przynoszą do kościoła część pokarmów, które będą spożywać podczas wielkanocnego śniadania: jajka, sól, pieprz, mięso, baranka.

Katolicy w Wielką Sobotę mogą też odwiedzać w kościołach symboliczne groby Jezusa Chrystusa. Zwyczaj ten ma swoje źródła w Nowym Testamencie, kiedy do zmarłego Jezusa przyszli apostołowie Piotr i Jan. Przy grobach można czuwać.

Czy w Wielką Sobotę można/trzeba iść do pracy?

Dni wolne od pracy reguluje ustawa 18 stycznia 1951 roku. W myśl przepisów tylko pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy (Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny) są dniami wolnymi od pracy. Od pracy w Wielką Sobotę nie zwalnia też prawo kanoniczne.

Niemniej przedstawiciele niektórych zawodów, np. lekarze lub policjanci muszą w tych dniach stawić się do pracy, ale wolne za pracę okresie świątecznym mogą otrzymać w innym terminie. Dozwolona jest też wypłata specjalnych dodatków za pracę w święta.

Czy w Wielką Sobotę można robić zakupy?

Praca w Wielką Sobotę jest dozwolona, a więc zakupy również. Zgodnie z ustawą z 2018 roku o zakazie handlu w niedzielę sklepy w Wielką Sobotę są otwarte do 14:00. W prawie kanonicznym nie ma zapisów zakazujących robienia zakupów w niedzielę.

Czego nie wypada robić w Wielką Sobotę?

W tradycji ludowej w Wielką Sobotę nie można było prać, tańczyć i pić alkoholu. Obecnie w Wielką Sobotę nie wypada imprezować i pić alkoholu, ale nie jest to oficjalnie zakazane. Należy jednak pamiętać o zachowaniu dobrej formy na niedzielne śniadanie.

Duchowni zalecają, aby Wielka Sobota była dniem przebaczenia, w którym pojednamy się z naszymi wrogami, tak jak Jezus Chrystus wybaczył swoim oprawcom i zmartwychwstał. Powinien być to dzień pełen rozważań o męce i poświęceniu.

Czytaj także: https://natemat.pl/479906,wielkanocna-babka-piaskowa-najprostsza-babka-na-swiecie-przepis