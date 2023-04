To jakiś absurd?! Pokazali przykładowy rachunek sumienia tylko dla kobiet

Mateusz Przyborowski

W ielkanoc dla wiernych to najważniejsze święta w roku liturgicznym. Z tej okazji wiele osób przychodzi też do konfesjonałów, by wyznać swoje grzechy. Jednak pytania do rachunku sumienia dedykowane kobietom, które opublikowano na jednym z katolickich portali, mogą wprawić w osłupienie. Są wręcz kuriozalne.