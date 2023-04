Ma 20 lat i trzy mieszkania w Hiszpanii. "Polska królowa TikToka" chwali się nową inwestycją

Maria Jeleniewska to królowa polskiego TikToka Fot. www.instagram.com/jeleniewska

Te wyniki przekładają się też na zarobki z reklam - tikokerka w maju skończy 21 lat, a już może się poszczyć trzema mieszkaniami i to w Hiszpanii.

Maria Jeleniewska to jedna z największych gwiazd polskiego internetu - na TikToku obserwuje ją ponad 13 mln osób, a jej filmiki niebawem dobiją do pół miliarda polubień (obecnie ma ponad 410 mln serduszek).

Maria Jeleniewska swoją przygodę z byciem influencerką rozpoczęła kilka lat temu i przez ten czas zdobyła niesamowitą popularność. 20-latka myśli jednak przyszłościowo i inwestuje w nieruchomości.

"Kupiłam 3 mieszkania w Hiszpanii! W jednym zamieszka moja mama; dziękuję, że pomagasz mi spełniać marzenia, a teraz ja mogę spełnić Twoje. Od gruntu do umeblowanego apartamentu w pięknej okolicy kraju, gdzie jest dużo słońca, energii i pozytywnych ludzi" – napisała na Instagramie, na którym ma 861 tys. followersów.

Kiedyś nie miałam prawie nic, ale nie pozwoliłam wmówić sobie, że niczego nie osiągnę i przez ostatnie lata udało mi się zbudować wspaniałą społeczność. Każdego dnia doceniam, że mogę dzielić się z Wami moimi pasjami, podróżami, lepszymi i gorszymi momentami. Jesteście ogromnym wsparciem i najlepszą częścią mojego życia, która mnie inspiruje i motywuje do działania

Na koniec doradziła wszystkim, by nigdy nie wątpili w siebie. "Róbcie, co kochacie i bądźcie życzliwi dla innych. Dobro zawsze wraca" – zapewniła tiktokerka. W komentarzach możemy znaleźć pełno gratulacji od innych influencerów, m.in. Murcix, Marcina Dubiela, Rezygiusza, Ewy Zawady, Natalii Sisik czy Wujka Łukiego z Ekipy.

Kim jest Maria "Mary" Jeleniewska? To najpopularniejsza polska tiktokerka

Maria Jeleniewska w 2020 roku udzieliła wywiadu Michałowi Jośko z naTemat. Już wtedy była uznawana za królową TikToka, choć miała o 4 miliony mniej obserwujących niż teraz. Opowiedziała m.in. na czym polega jej praca.

Najwięcej czasu poświęcam na szukanie inspiracji. Zdarza się, że przez godzinę, dwie albo trzy skroluję TikToka, patrząc, co jest w tym momencie modne, co robią inni użytkownicy. Na tej bazie próbuję wymyślić coś zupełnie nowego, zaskakującego. Później zabieram się za nagrywanie swoich treści – stworzenie piętnastosekundowego filmiku zajmuje mi od kwadransa do godziny.

Maria Jeleniewska