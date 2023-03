Znany TikToker to były policjant. Ujawnił, dlaczego odszedł ze służby przed emeryturą

Hubert Zboralski to jeden z bardziej znanych TikTokerów. Niedawno okazało sie, w przeszłości pracował on jako funkcjonariusz policji. Jak wiadomo, praca ta jest obarczona wyjątkową odpowiedzialnością. Teraz w sieci pojawiło się nagranie, na którym były policjant zdradził, czemu zdecydował się odejść ze służby.

Hubert Zboralski na TikTok. Dlaczego zrezygnował z pracy w policji? Fot. Damian Klamka/East News; tiktok.com / @hubert.zboralski

Hubert Zboralski to jeden z bardziej znanych polskich TikTokerów

Jak się okazało wcześniej pracował jako funkcjonariusz policji

Teraz w sieci króluje nagranie, na którym były policjant zdradził, dlaczego zrezygnował z pełnienia funkcji. Jego argumenty mogą zaskoczyć

Policyjna rzeczywistość kadrowa wygląda mniej więcej tak. Najbardziej doświadczeni funkcjonariusze narzekają, że do służby przyjmowane są osoby, które kiedyś nie miałyby na to szans, natomiast z drugiej strony stoi kolejka chętnych do przywdziania munduru, którzy narzekają, iż ich policja nie chce.

Hubert Zboralski na TikToku. Dlaczego zrezygnował z pracy w policji?

W związku z powyższym jeszcze ciekawsze jest wideo, które stało się prawdziwym viralem w sieci. Hubert Zboralski, który dziś jest znanym TikTokerem, niegdyś pracował jako funkcjonariusz policji. Były policjant na swoim profilu zorganizował serię pytań i odpowiedzi. W jednym z nich padło, dlaczego postanowił zrezygnować ze służby.

Zboralski postanowił odpowiedzieć na pytanie zaciekawionych internautów. – Po pierwsze dlatego, że mam coś swojego. Po drugie dlatego, że chciałem mieć trochę wolności. Chciałem sam decydować jak długo będę pracował, ile będę pracował i gdzie będę pracował – rozpoczął argumentowanie TikToker.

Jednak to kolejne powody mogły zaskoczyć użytkowników TikToka. Jak się okazało, policja zaczęła zabierać zgody na dodatkową pracę i funkcjonariusze praktycznie nie mogą zarabiać pieniędzy poza swoim zawodem.

– Po trzecie dlatego, że i tak bym musiał pewnie odejść. Teraz jest tendencja w policji taka, że po prostu zabierają zgody na tzw. dorabianie. W policji jest tak, że musimy mieć zgodę komendanta i musi on wyrazić zgodę na to, że możemy gdzieś dodatkowo popracować, a teraz jest tak, że wiele osób tych zgód nie dostaje – tłumaczy Zboralski.

Na koniec influencer wytoczył najcięższe działo. Porównał pracę w policji do "wielkiego, ludzkiego problemu". Przyznał, że nie chciał więcej wysłuchiwać problemów innych ludzi. Dlatego też podjął decyzję o rezygnacji ze służby, rozpoczynając tym samym nowe życie.

– Po czwarte, nie chciałem już wysłuchiwać problemów innych osób, bo chcę żyć bezproblemowo. Praca w policji – tym bardziej na stanowisku takim, jakie ja miałem, to jest tak naprawdę wielki ludzki problem. Problemy, które są proste, a których ja nie chce mieć, a tym bardziej nie chcę ich wysłuchiwać od innych – podsumował były policjant.