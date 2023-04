Zniszczono wystawę papieską w centrum Gdańska. Policja szuka sprawcy

Nieznani sprawcy zdewastowali wystawę papieską przed siedzibą "Solidarności" w centrum Gdańska. Sprawa nie została zgłoszona na policję, jednak funkcjonariusze już zajmują się zniszczonymi tablicami.

Wystawa papieska przed siedzibą "Solidarności" w Gdańsku została zniszczona Fot. PRZEMEK SWIDERSKI / REPORTER

Wystawa "Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy" przypominała wspólną historię "Solidarności" i pontyfikatu Karola Wojtyły

Policjanci z Gdańska ustalają okoliczności zdarzenia i sprawdzają monitoring

Za zniszczenie mienia grozi kara nawet pięciu lat więzienia

Na wystawie "Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy" przed siedzibą "Solidarności" w Gdańsku znalazło się kilkanaście tablic poświęconych Janowi Pawłowi II i właśnie "Solidarności". Informacje o tym, że ktoś ją zdewastował, zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych już w Poniedziałek Wielkanocny.

Na zdjęciach widać, że część płyt zostało połamanych, a część wypadło z ramek. Jak informuje trójmiejski oddział "Gazety Wyborczej", nikt nie zgłosił tej sprawy na policję, jednak funkcjonariusze już zajęli się zniszczonymi tablicami.

– W związku z pojawieniem się w mediach informacji o zniszczeniu wystawy fotograficznej, do której doszło przy ul. Wały Piastowskie, sprawą zajęli się policjanci. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i sprawdzają monitoring – przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

– Policjanci skontaktowali się z osobą pokrzywdzoną i wykonują czynności majce na celu przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie – dodał policjant. Za zniszczenie mienia grozi kara nawet pięciu lat więzienia.

Wystawa, jak podaje "GW", miała przypominać zwiedzającym wspólną historię "Solidarności" i pontyfikatu Karola Wojtyły. Na budynku "Solidarności" wisi także baner z wizerunkiem Jana Pawła II. W ten sposób związkowcy postanowili odpowiedzieć na reportaż TVN24 "Franciszkańska 3" z którego wynika, że Karol Wojtyła ukrywał pedofilię podległych mu księży.

– Hasło "Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy" to dla nas, dla związkowców, fundament i najważniejszy element funkcjonowania organizacji związkowej. Nie pozwolimy na szarganie dobrego imienia Jana Pawła II, bo to przecież związek zawodowy "Solidarność" rodził się tu, pod krzyżem – tłumaczył Piotr Duda, przewodniczący komisji krajowej NSZZ "Solidarność".

Zatrzymano 25-latka podejrzanego o zniszczenie pomnika papieża

Jak informowaliśmy w naTemat przed świętami, policjanci zatrzymali też 25-latka podejrzanego o zniszczenie pomnika papieża w Łodzi. W nocy z 1 na 2 kwietnia monument na placu katedralnym przed bazyliką archikatedralną został oblany czerwoną farbą, a sama twarz Jana Pawła II – żółtą.

Na podstawie pomnika napisano "Maxima Culpa", co z języka łacińskiego można przetłumaczyć jako "wielką winę". Jest to też element tytułu książki holenderskiego dziennikarza Ekkego Overbeeka, który brzmi dokładnie: "Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział".

Mężczyzna miał być w szoku, gdy do jego mieszkania weszli policjanci. Zarzuty, jakie usłyszał, dotyczą znieważenia pomnika, a także obrazy uczuć religijnych. – Za przestępstwo obrazy uczuć religijnych polski Kodeks karny przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności – powiedział Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej.

Przypomnijmy także, że do innego incydentu ze zniszczeniem wizerunku Jana Pawła II doszło także we Wrocławiu. Tam czerwoną farbą oblano mural z papieżem, który można oglądać na Ostrowie Tumskim.