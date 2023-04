Prezydent Kalisza ogłasza, że na zakończenie roku szkolnego wystąpi Żabson. "Kolejna duża impreza"

Najnowsza wiadomość od prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego to z pewnością nie lada gratka dla fanów rapu. Okazuje się, że Żabson na zakończenie roku szkolnego da koncert na plaży w Szałem.

Żabson na zakończenie roku? Taki koncert zaplanował prezydent Kalisza

"Koncerty Oki i White 2115 przyciągnęły niewidziane w naszym mieście tłumy młodych ludzi. Kolejna duża impreza muzyczna już 23 czerwca" - zapowiedział w nowym wpisie na Facebooku prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

Tym razem dla młodzieży na zakończenie roku szkolnego zagra Żabson. Jako supportem będą: Pyru, Majkel & Sepson oraz Dj Emoh. "Na koncert zapraszamy razem z miastem Opatówek. Tym razem wykorzystamy potencjał plaży w Szałem. Wstęp na koncert jest oczywiście bezpłatny. To będzie gorący początek lata" - napisał wyrazie podekscytowany tym faktem prezydent.

Nadmieńmy, że Żabson (prywatnie Mateusz Zawistowski) to polski raper oraz autor tekstów, który ma za sobą wydanie dwóch albumów – "To ziomal" oraz "Internaziomal". Kawałek "Jungle Girl", który wypuścił wspólnie z Young Leosią, stał się prawdziwym hitem. Ostatnio Adam Ostrowski, znany powszechnie jako O.S.T.R., w wywiadzie z Żurnalistą gorzko wypowiedział się na temat młodego rapera. Wprost zadeklarował, że nie chciałby podać ręki Żabsonowi.

– Nie uważam, żeby jako człowiek na to zasłużył – przyznał, dodając, że uważa, iż raper jest "złym człowiekiem". – Paru moich znajomych spotkało z jego strony wyjątkowe chamstwo. Uważam, że nikt z nas nie ma prawa aż tak gwiazdorzyć – stwierdził.

– Wśród ludzi młodego pokolenia masz tych, którzy są zajebistymi raperami i ziomkami, i tych, którzy są trochę gorszymi ziomkami i troszeczkę gorszymi raperami. (...) Jeżeli chodzi o to pokolenie, które jest teraz, ono niczym się nie różni od młodego pokolenia z moich czasów – podsumował.

Żabson i spięcie z Mią Khalifą

Pod koniec lutego 2023 roku Żabson wstawił na Instagram fotografię z aktorką filmów porno Mią Khalifą, na którą natknął się podczas pobytu w Mediolanie. "Możesz być moją sidehoe" – dodał w opisie pod zdjęciem, nawiązując tym samym do swojej piosenki nagranej w duecie z Bedoesem. Warto wspomnieć, że "sidehoe" oznacza w slangu kobietę, z którą mężczyzna zdradza swoją partnerkę.

Mało kto spodziewał się, że Khalifa zauważy wpis Żabsona, a co dopiero na niego odpowie. "Opowiesz im też, jak twoja zdesperowana d**a wyciągnęła mnie z pokazu, by poprosić o zdjęcie w lepszym świetle tylko po to, by umieścić ten pozbawiony szacunku podpis. Ruch niemal tak samo słaby, jak twoja muzyka, ale niech cię Bóg błogosławi" – napisała celebrytka.

Polski wykonawca usunął jej komentarz, a także skasował na chwilę zdjęcie z Khalifą. Gwiazda porno zrobiła jednak screena fotografii i wrzuciła ją na swoje InstaStories. Twarz Żabsona zasłoniła napisem "frajer".