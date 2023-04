Wellman w dzieciństwie wygrała... traktor. "Mam szczęście w grach losowych"

Dorota Wellman opowiedziała o grach. Gwiazda TVN-u wygrała kiedyś traktor Fot. TRICOLORS/East News

Na antenie telewizji TVN wraz z wiosenną ramówką pojawił się nowy teleturniej "Kto to wie?", którego gospodynią została Dorota Wellman. Zasady programu są stosunkowo proste i można w nim wygrać pieniądze, jeśli tylko obstawi się właściwą odpowiedź na pytanie. Jedyny haczyk tkwi w tym, że prawidłowa odpowiedź to ta, którą wybrała największa liczba osób ankietowanych.

W najnowszym wywiadzie dla "Tajemnic produkcji" Kalina Szymankiewicz zapytała Dorotę Wellman, czy kiedykolwiek grała w gry, w których można wygrać pieniądze. Prezenterka, jak sama przyznała ma szczęście w grach losowych, a w dzieciństwie udało jej się wygrać dla rodziców traktor.

Ja nie gram w żadne gry, bo uważam, że to jest dziwne, że ludzie codziennie skreślają numerek i wierzą, że zdobędą milion, natomiast ja mam duże szczęście w grach. W dzieciństwie, w grze zwanej "syrenka", zdzierało się papierek, tak był numerek i patrzyło się na liście na numerek i coś się wygrywało. Ja za każdym razem biegłam rodzicom po gazety i najpierw wygrałam uwaga – traktor Ursus. Słowo honoru, przyszłam do domu, przyniosłam tacie gazetę i powiedziałam, że tu wygrałam traktor. Tato powiedział, że moja wyobraźnia mnie kiedyś zgubi. To była wtedy rzecz cenna i trudna do zdobycia, więc rodzice sprzedali traktor, bo w mieście, by się nam nie przydał.

Dorota Wellman