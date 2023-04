Internautka uderzyła w Szpaka. "Jak wytłumaczyć dziecku, że to facet, a nie kobieta"

Michał Szpak pod jednym z najnowszych postów na Instagramie został zaatakowany przez jedną z internautek. Jej komentarz dotyczył kontrowersyjnego ubioru wokalisty. Artysta nie zamierzał pozostawać obojętny, wymownie odpowiadając użytkowniczce.

Internautka ostro o ubiorze Michała Szpaka. Wokalista wymownie odpowiedział Fot. instagram.com / @michal_szpakofficial

Michał Szpak słynie z dość kontrowersyjnych, ale też zapadających w pamięć kreacji, które są częścią jego scenicznego image'u

Niedawno artysta wystąpił na koncercie z okazji 100-lecia Disneya, na którym zaprezentował się w cekinowym garniturze

Jego wygląd wymownie skomentowała jedna z internautek. Artysta, odpowiadając nie pozostawił na niej suchej nitki

Michał Szpak od kiedy zasłynął w programie "X Factor" wykonaniem piosenki Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" wielokrotnie już zaskakiwał swoimi odważnymi stylizacjami. Wokalista nosi się dość androgenicznie, co przysparza mu zarówno fanów, jak i przeciwników.

Internautka ostro o ubiorze Michała Szpaka. Wokalista wymownie odpowiedział

Szpak znany jest z tego, że przyciąga uwagę fotoreporterów. Ma to swoje plusy i minusy, jednak wielu nie rozumie jego stylizacji, którymi wokalista nieustannie dzieli się ze swoimi fanami na Instagramie.

Wokalista niedawno miał okazję wystąpić w koncercie z okazji setnego jubileuszu Disneya. Na to wydarzenia postanowił przywdziać cekinowy garnitur z marynarką wiązaną w talii i luźnymi spodniami. Jedna z internautek nie była zachwycona wyborem takiej kreacji na koncert, który w znacznej większości przeznaczony był dla dzieci.

Czytaj także: Szpak będzie kibicować Blance na Eurowizji? "Mam nadzieję, że ktoś lepiej to przemyśli"

W komentarzu pod postem z tego wydarzenia postanowiła przedstawić swoje stanowisko, którym skrytykowała artystę. Kobieta przyznała, że nie wiedziała, co ma odpowiedzieć dziecku, na pytanie, dlaczego Michał Szpak jest w taki sposób ubrany i jak miała wytłumaczyć wnuczce, że jest mężczyzną, a nie kobietą.

Jak można się tak na koncert dla dzieci pomalować i ubrać w świecące ciuchy? Moja wnuczka się pyta, dlaczego ten pan się ubrał w błyszczącą sukienkę, nie mógł się normalnie ubrać jak inni artyści? Facet to nie parada równości, tylko koncert dla dzieci i panują tam pewne kanony, do których powinien się pan dostosować. Jak wytłumaczyć dziecku, że to jest facet, a nie kobieta?

Czytaj także: Michał Szpak o kulisach pracy w TVP. "Sprawdzali mi podeszwy, szukając tam tęczy"

Wokalista nie zamierzał pozostać dłużnym i wymownie odpowiedział użytkowniczce. Jego słowa nie pozostawiły żadnych wątpliwości. Szpak w swojej wypowiedzi zrzucił odpowiedzialność na kobietę, sugerując, że to jej zadanie, by wytłumaczyć wszystko dziecko. Słowa o "betonie" nie pozostawiły żadnych wątpliwości.

Czytaj także: Szpak zszokował stylizacją. "Z niego taki Chrystus, jak ze mnie Madonna!"

"To już pani rola, by wytłumaczyć dziecku, że istnieją ludzie kolorowi i że nie musi być betonem, kiedy dorośnie. Może chodzić w cekinach, falbanach i piórach, jeśli najdzie ją/jego taka ochota. "Miłość rośnie wokół nas" – podsumował Michał Szpak, nawiązując do słów piosenki z "Króla lwa".