Łukasz Nowicki opublikował zdjęcie sprzed lat. Zdania internautów są mocno podzielone

Łukasz Nowicki na Instagramie zaskoczył swoich fanów. Opublikował zdjęcia sprzed 11 lat. Pod postem wylała się fala komentarzy, a zdania fanów są podzielone. Większość jest w szoku, jak kiedyś wyglądał prowadzący programu "Pytanie na śniadanie".

Łukasz Nowicki zaskoczył swoich fanów. Opublikował zdjęcie sprzed 11 lat Fot. instagram.com / @lukasz__nowicki

Łukasz Nowicki od dłuższego czasu gości na ekranach telewizorów, prowadząc między innymi program "Pytanie na Śniadanie" na antenie Telewizji Polskiej

Od tego roku prezenter prowadzi swój autorski podcast "Z Nowickim po drodze", w którym przeprowadza wywiady z osobowościami z różnych dziedzin życia

Teraz nawiązując do najnowszego odcinka swojego podcastu opublikował zdjęcie sprzed 11 lat. Jego wygląd zaskoczył fanów, których zdania są podzielone

Łukasz Nowicki to jedna z bardziej znanych twarzy telewizyjnych. Prowadził teleturniej "Postaw na milion", a od jakiegoś czasu jest gospodarzem programu "Pytanie na Śniadanie" w TVP. W 2023 roku zadebiutował ze swoim autorskim podcastem, gdzie rozmawia z przedstawicielami świata biznesu, podróżnikami oraz osobami z rozmaitych dziedzin. Prezenter poinformował, że efekty tych rozmów można posłuchać na Spotify, Apple Podcast i YouTube.

Łukasz Nowicki zaskoczył swoich fanów. Opublikował zdjęcie sprzed 11 lat

Korzystając z okazji premiery kolejnego odcinka podcastu Nowicki na swoim Instagramie, zamieścił zdjęcia z Dubaju z 2012 roku. Na jednej fotografii widać prezentera stojącego na tle najwyższego budynku na świecie. Jednak jego fani nie zwrócili uwagi na budowlę, a wygląd gwiazdora TVP, który wówczas różnił się od obecnego.

"Znalazłem te zdjęcia z zamierzchłej przeszłości. To był chyba 2012 rok. Burdż Chalifa (najwyższy budynek świata) i stok narciarski w Dubaju. Dużo o Dubaju i nie tylko w moim Podcaście 'Z Nowickim Po Drodze' już od dziś w rozmowie z Marcinem Margielewskim. Niestety nie będzie tylko śmiesznie i wesoło jak na tych fotografiach. Ale mega ciekawie – Zapraszam na Spotify, Apple Podcast i YouTube" – czytamy pod wpisem prezentera.

Internauci entuzjastycznie zareagowali na fotografie. Pod postem wylała się fala komentarzy, w których zdania fanów są mocno podzielone. Jedni twierdzili, że Nowicki w ogóle się nie zmienił. Jednak większość nie kryła zdumienia metamorfozą gospodarza "Pytania na Śniadanie", sądząc, że obecnie wygląda dużo lepiej niż 11 lat temu.

"Nic się nie zmieniłeś Łuki"; "Ja, jak zobaczyłam, to pomyślałam, że Pan nieźle odmłodniał po tej Albanii, może liftingi, masaże"; "Mój Łukasz i niezmienny uśmiech"; "Co to za pan?!" – pisali internauci w komentarzach.

Nie tylko Łukasz Nowicki. Nosowska również zaskoczyła

Łukasz Nowicki nie jest jedynym celebrytą, który lubi wracać do przeszłości. 1 kwietnia w Prima Aprilis swoim zdjęciem sprzed lat pochwaliła się również Katarzyna Nosowska. Fotografia, na której Nosowska jest całkowicie nie do poznania zaskoczyła jej fanów.

Post artystka postanowiła zwieńczyć wymownym opisem, w którym zdecydowała się zdradzić mały sekret... "W związku z październikowym koncertem HEY, przeglądam segregatory, które moja mama przez lata zapełniała wycinkami z gazet. Serdecznie się uśmiałam widząc to:) Głowa moja, ale kotek i tułów odziany w zielony sweterek – cudze" – zdradziła Katarzyna Nosowska, informując tym samym, że okładka to fotomontaż.