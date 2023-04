Biografia Britney trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku? Oto co wiadomo o książce

Biografia Britney Spears jest już gotowa i czeka na wydanie? Na to wskazują doniesienia amerykańskich mediów. Aktualnie książka ma przechodzić przez finalne poprawki, a jej treść jest jeszcze ostatecznie konsultowana z zespołem prawników. Przekazano, że ghostwriterem zbioru wspomnień piosenkarki jest znany powieściopisarz i dziennikarz.

Biografia Britney Spears jeszcze w tym roku w sprzedaży? Oto co wiadomo Fot. Instagram.com / @britneyspears

Jak donoszą amerykańskie media, Britney Spears wyda swoją biografię

Przewiduje się, że książka ukaże się jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznych wakacji

Szczegółowo ma zostać omówione dzieciństwo piosenkarki, jej dawne związki oraz głośne, kontrowersyjne wydarzenia związane z byciem pod kuratelą ojca

Co interesujące, na chwilę obecną sam wydawca nie potwierdził jeszcze tych doniesień

"Złoty" czas w karierze Britney Spears przypadł na koniec lat 90. i początek XXI wieku. W tym okresie Spears wydała szereg albumów, które zdobyły ogromny sukces komercyjny, a jej przeboje takie jak "Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "I'm a Slave 4 U" czy "Toxic" stały się niezapomnianymi klasykami muzyki pop. Do dzisiaj piosenki królują na domówkach czy w klubach.

Życie artystki, która dwie dekady temu była jedną z najgorętszych gwiazd, ikoną popkultury i symbolem młodzieńczej energii, nie było jednak łatwe. Przypomnijmy, że celebrytka przebywała pod kuratelą ojca od 2008 roku po hospitalizacji w celu oceny psychiatrycznej. Fani walczyli o wolność dla gwiazdy. Ruch nazywał się #FreeBritney.

Spears przez wiele lat milczała w tej sprawie, jednak w czerwcu 2021 roku powiedziała przed sądem, że "chce odzyskać swoje życie". To udało się parę miesięcy później. "Dzięki wam i waszej nieustannej wytrwałości w uwalnianiu mnie z kurateli moje życie płynie teraz w dobrym kierunku" – dziękowała później swoim fanom na Instagramie.

Od tamtej pory gwiazda zmieniła swoje życie i zaczęła robić to, co chce. Wyszła za mąż za Sama Asghariego, a na jej weselu bawiła się plejada gwiazd, m.in. Madonna, Selena Gomez, czy Paris Hilton.

Artystka wróciła też do samodzielnego prowadzenia swoich profili w mediach społecznościowych. To budzi jednak ciągłe kontrowersje, ponieważ zdarza jej się publikować dość "odważne" zdjęcia i filmiki. Na początku roku było głośno w zagranicznych mediach o "awanturze w restauracji" z udziałem gwiazdy.

Życie Britney to niewątpliwie gotowy scenariusz na książkę. Okazuje się, że istnieje spora szansa na to, że jej fani będą mogli przeczytać jej biografię już w tym roku.

Jak przekazano na łamach znanego serwisu show-biznesowego "Page Six", kontrakt z wokalistką może być jednym z najdroższych w historii wydawnictwa Simon & Schuster, które ma odpowiadać za wydanie pozycji.

Serwis zacytował osobę powiązaną z wydawnictwem, dając do zrozumienia, że mają być zachwyceni materiałem, który został dotychczas przekazany. Książka Britney ma być "brutalnie szczera" i "napisana z głębi serca".

– Ta książka to dar. Są w niej części, z którymi każda osoba, a w szczególności każda kobieta, może się utożsamić i poczuć się mniej osamotnioną – czytamy. Inny informator mówi o biografii jak o "inspirującej lekturze, jednocześnie pokazującej siłę ducha Britney". Określił lekturę mianem "opowiedzianej z niezwykłym stylem, dowcipem, inteligencją i szczerością, bez użalania się nad sobą". – Książka Britney to historia triumfu. Zostaną w niej opisane najbardziej znaczące momenty jej życia - czasy wczesnego dzieciństwa, gdy marzyła o zostaniu gwiazdą, późniejsze rozstanie z Justinem Timberlake, moment, w którym ogoliła głowę i walkę z rodziną o kuratelę. Jest to także historia o przetrwaniu, znalezieniu drogi ucieczki od ubezwłasnowolnienia i odkryciu szczęścia u boku męża Sama Asghari'ego – zacytował swoje źródło amerykański serwis.