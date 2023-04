Ochman wymownie o piosence Blanki i szansach na Eurowizji. "Nie chcę mówić bezczelnie"

Krystian Ochman reprezentował nasz kraj podczas ubiegłorocznej edycji Eurowizji. Zajął 12. miejsce. Jakiś cza temu odbyły się polskie preselekcje do konkursu w tym roku. Przeszła Blanka z utworem "Solo". Jak jej piosenkę i szanse na wygraną ocenia wokalista?

Krystian Ochman zaśpiewał piosenkę "River" na Eurowizji 2022. Zbierał bardzo pozytywne opinie na temat swojego występu i utworu

Zaplanowany występ Blanki na eurowizyjnej scenie budzi kontrowersje. Młoda gwiazda zaśpiewał w Liverpoolu piosenkę "Solo". Oto jak ocenia ją Ochman

Blanka Stajkow to bez wątpienia jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich tygodni. 26 lutego stało się jasne, że to ona poleci do Liverpoolu reprezentować Polskę na Eurowizji 2023. Zdecydowały o tym (zsumowane) noty jury oraz SMS-y publiczności, która na jej miejscu widziała Janna.

W sieci zaroiło się od zarzutów pod adresem TVP. Internauci zasugerowali, że wynik był ustawiony, a Blanka faworyzowana przez jurorów, których głosy (po zmianie w zasadach konkursu) liczyły się bardziej niż te przesłane przez widzów.

Młoda gwiazda zaśpiewała kawałek "Solo". I choć wpada on w ucho, to wielu naśmiewa się z umiejętności wokalnych Blanki, która go wykonuje. Sama zainteresowana nie ukrywa, że taki odbiór mocno ją smuci.

"Zamiast cieszyć się z tego sukcesu, muszę mierzyć się z falą hejtu i niewyobrażalną burzą. Co gorsza, plotki rozprzestrzeniają, pod przykrywką wyrażenia opinii, także osoby publiczne" – podkreśliła w poście w social mediach.

Krystian Ochman ocenia Blankę i jej "Solo" na Eurowizję

Wykon Krystiana Ochmana w 2022 roku nie wywoływał takich emocji wśród słuchaczy. Świętnie zaśpiewał swoją piosenkę "River" i dotarł do finału. Od początku typowano go jako faworyta, jednak ostatecznie uplasował się na 12. miejscu.

A co dziś nasz ubiegłoroczny reprezentant sądzi o Blance i jej piosence "Solo"? – Nie chcę mówić bezczelnie, ale ja zrobiłem swoje, wiem, jak to wygląda. Utwór Blanki jest dla mnie bliżej disco polo, ale i tak jej kibicuję, bo wiem, jak to wygląda. To jest na pewno ogromny stres, ale też równocześnie fajna sytuacja – powiedział.

Czy zajmie wyższe miejsce niż on? – Nie byłbym zaskoczony, gdyby zajęła lepsze miejsce niż ja w ubiegłym roku. Ta piosenka wchodzi w głowę. Po preselekcjach wracałem ze znajomymi i oni całą drogę śpiewali "Bejbe" – zdradził.

Ochman ujawnił też co myśli o pozostałych uczestnikach preselekcji. – Jann (2. miejsce - przyp. red.) ma swój styl, utwór też jest spoko, ale jeśli chodzi o wykonanie, to wydaje mi się, że mógłby dać z siebie więcej. Nie chcę krytykować, bo zawsze można to poprawić. Myślę, że byłby dobrym wyborem. Dominik (3. miejsce - przyp. red.) też by nas dobrze zaprezentował. Zależy od preferencji i od tego, co artysta chce pokazać. Utwór Dominika miał styl radiowy, ale mega przyjemny do słuchania – podsumował.

Dodajmy, że Eurowizja 2023 odbędzie się w dniach 9-13 maja. Podczas drugiego półfinału zaprezentuje się Blanka. Choć w ubiegłym roku zwyciężyła grupa z Ukrainy, to ze względu na trwającą tam wojnę wydarzenie będzie miało miejsce w Wielkiej Brytanii.