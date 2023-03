Ujawniono nowe informacje ws. udziału Blanki na Eurowizji. Nie będzie jej łatwo?

Chociaż temat tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji na chwilę ucichł, niebawem emocje znów powrócą. Polskie preselekcje i ich ostateczne wyniki wzbudziły wiele kontrowersji nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Teraz wyszły na jaw nowe informacje w sprawie tegorocznego muzycznego wydarzenia. Blanka będzie miała niełatwe zadanie.

Eurowizja 2023: Nowe informacje ws. udziału Blanki

W niedzielę 26 lutego podczas koncertu, emitowanego przez TVP dziesięcioro kandydatów podjęło walkę o tytuł reprezentanta Polski

Reprezentantką Polski ku zdziwieniu wszystkich widzów została Blanka z piosenką "Solo"

Wyniki tegorocznych polskich preselekcji wywołały falę krytyki. Rzecznik TVP przedstawił oficjalne oświadczenie , w którym poinformowano, jak przebiegało głosowanie

Teraz światło dzienne ujrzały nowe informacje w sprawie występu reprezentantki Polski w Liverpoolu

Jak pisaliśmy w naTemat, w koncercie "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję" wzięło udział 10 wykonawców. Faworytem internautów i bukmacherów był Jann z utworem "Gladiator". To jednak Blanka z "Solo" wygrała nieoczekiwanie polskie preselekcje i 11 maja wystąpi w półfinale Eurowizji 2023 w Liverpoolu.

Wyniki polskich preselekcji wywołały międzynarodową aferę. Sprawę zainteresowały się media m.in. w Holandii, Izraelu, na Litwie oraz w krajach hiszpańskojęzycznych. Wątpliwości budziły w szczególności oceny jurorów, wśród których znalazł się Agustin Egurrola, choreograf tancerek współpracujących ze zwyciężczynią czy Edyta Górniak.

Eurowizja 2023: Nowe informacje ws. udziału Blanki

Europejska Unia Nadawców w środę (22 marca) ujawniła kolejność startową w obydwu półfinałach Konkursu Piosenki Eurowizji 2023 w Liverpoolu. Powstała na podstawie wcześniejszego losowania. To właśnie ono zadecydowało, w których półfinałach wystąpią reprezentanci poszczególnych krajów.

Reprezentantka Polski, Blanka z piosenką "Solo" została ulokowana w drugiej połowie, drugiego półfinałowego koncertu, który odbędzie się w czwartek 11 maja. Wyszło na jaw, z kim zmierzy się Polka. Na scenie zaprezentuje się z numerem dziewiątym.

Przedstawicielka Telewizji Polskiej powalczy między innymi z reprezentantami Danii, Armenii, Gruzji, Austrii czy Australii. Tuż przed Blanką wystąpi Wiktor Wernikos reprezentujący Grecję z piosenką "What They Say". Z kolei po "Solo" usłyszymy rockowe "Carpe Diem" w wykonaniu zespołu Joker Out ze Słowenii.

Przypomnijmy, że tegoroczną faworytką wśród bukmacherów jest Loreen, która już wygrała konkurs Eurowizji w 2012 roku z piosenką "Euphoria". Ku naszemu szczęściu reprezentantka Szwecji z piosenką "Tattoo" wystąpi w pierwszym półfinale. Zdaniem wielu fanów konkursu, koncert, w którym zaśpiewa Blanka ma niższy poziom od pierwszego półfinału. Do finału, który odbędzie się w sobotę 13 maja, przejdzie 10 z 16 krajów, które biorą udział w drugim półfinale Eurowizji 2023.