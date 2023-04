Polacy boją się bardziej PiS czy KO? Sondaż rządowego CBOS-u jest wymowny

Polacy wskazali rządów jakiej partii obawiają się najbardziej. Odpowiedź jest dość jednoznaczna, mimo że podzielona na dwa ugrupowania. Natomiast połowa respondentów uważa, że Prawo i Sprawiedliwość ma największe szanse, by wygrać tegoroczne wybory do Sejmu.

Polacy wskazali rządów jakiej partii obawiają się najbardziej. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Najnowszy sondaż CBOS wskazuje, że Polacy najbardziej obawiają się rządów Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości

Respondenci wskazali również, kto według nich ma największe szanse, by wygrać tegoroczne wybory parlamentarne

Ponad 40 proc. badanych jednoznacznie wskazało na to, w jakiej formule powinny startować ugrupowania opozycyjne

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało respondentów o kwestie związane z przebiegiem tegorocznych wyborów parlamentarnych. Pojawiło się pytanie m.in. o to, jakiego ugrupowania rządów obawialiby się Polacy najbardziej. W odpowiedzi można było wskazać dwa ugrupowania.

Wyniki najnowszego sondażu wskazują również, że ponad połowa badanych twierdzi, że Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami wygra jesienne wybory do Sejmu. CBOS podkreśla, że "przekonanie o wyborczym zwycięstwie PiS i jego koalicjantów w wyścigu do Sejmu przeważa niemal we wszystkich grupach ankietowanych wyróżnionych ze względu na cechy społeczno-demograficzne".

Jakiego ugrupowania Polacy obawiają się najbardziej?

40 proc. badanych stwierdziło, że najbardziej obawia się rządów Koalicji Obywatelskiej, natomiast niewiele mniej, bo 38 proc. wskazało na Prawo i Sprawiedliwość. 18 proc. ankietowanych obawiałoby się rządów Konfederacji, 17 proc. Lewicy. Najmniejsze obawy Polacy kierują wobec Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicji Polskiej, kolejno 9 proc. i 5 proc.

Niewiele badanych wskazało także na Wolnościowców - 3 proc. i Porozumienie i AgroUnię - 1 proc., a 8 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie boi się rządów żadnej partii. 7 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Polacy wierzą, że PiS wygra jesienne wybory do Sejmu

51 proc. badanych zakłada, że to PiS z koalicjantami wygra jesienne wybory do Sejmu, natomiast 26 proc. wskazuje, że wygrają partie opozycyjne. 23 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Co więcej, w przypadku wyborców PiS 90 proc. przypuszcza, że to popierana przez nich partia wygra, a zaledwie 1 proc. twierdzi, że raczej wygra opozycja, 8 proc. nie ma natomiast zdania w tej sprawie. 64 proc. wyborców KO ocenia, że nadchodzące wybory wygra opozycja, a 17 proc., że będzie to PiS. 19 proc. ankietowanych nie ma opinii w tej kwestii.

Start opozycji w jesiennych wyborach - razem czy osobno?

Respondenci zostali również zapytani o to, w jakiej formule powinny startować ugrupowania opozycyjne. 42 proc. stwierdziło, że każda partia powinna wystartować osobno, 15 proc. Wskazało na start w kilku koalicjach, a 21 proc., że ugrupowania opozycyjne powinna startować w ramach jednego bloku. 21 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badani odpowiadali na pytanie, czy ich zdaniem opozycji uda się stworzyć jeden blok przed wyborami. 5 proc. stwierdziło, że opozycja "zdecydowanie" się zjednoczy, a 34 proc., że "raczej się zjednoczy". 42 proc. oceniało, że opozycji "raczej" nie uda się zjednoczyć, a 10 proc., że "zdecydowanie" się nie zjednoczy. 9 proc. nie umiało udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Badanie IBRiS dla Polsat News pokazuje, że najwięcej Polaków oddałoby swój głos na Zjednoczoną Prawicę (PiS i koalicjanci) – 33,5 proc. badanych. Na tę formację chcą głosować mężczyźni, osoby powyżej 50. roku życia, mieszkańcy wsi oraz osoby z wykształceniem podstawowym

Na ostatnim miejscu podium znalazła się Konfederacja, którą popiera 11,8 proc. Polaków. Na tę partię chcą głosować osoby młode do 29 roku życia, mieszkańcy wsi i średnich miast, a także osoby z wykształceniem średnim i wyższym. Partia, o czym już pisaliśmy, jest popularna wśród młodych mężczyzn.

Te wyniki wskazują, że PiS, przy wsparciu Konfederacji, mogłoby zdobyć większość w Sejmie, a tym samym miałoby możliwość kontynuowania rządów.