Nowe informacje ws. Pawła P. Kolega Iwony Wieczorek ma coraz więcej kłopotów

Paweł P. był jedną z osób, która bawiła się z Iwoną Wieczorek w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, tuż przed jej zaginięciem. Mężczyzna niedawno został aresztowany, bo miał działać w grupie przestępczej. Teraz "Fakt" ustalił, że ma on więcej kłopotów.

Nowe informacje ws. znajomego Iwony Wieczorek Pawła P. Fot. Polsat "Interwencja"; Facebook.com / Iwona Wieczorek

Przypomnijmy: na początku kwietnia CBŚP oraz KAS zatrzymały 20 osób na terenie sześciu województw. Podejrzane są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wystawianiem fałszywych faktur. Wśród zatrzymanych znalazł się Paweł P. To kolega Iwony Wieczorek, który pod koniec roku usłyszał zarzuty utrudniania śledztwa dotyczącego zaginięcia młodej kobiety.

Paweł P. zatrzymany ws. wyłudzeń VAT-u

Paweł P. decyzją sądu trafił do aresztu tymczasowego, podobnie jak dwie inne zatrzymane osoby. Podejrzanym grozi nawet 15 lat więzienia. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tysięcy złotych do 200 tys. zł, dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju. CBŚP podało wówczas, że proceder trwał od 2018 roku. Grupa tworzyła tzw. słupy, które nie prowadziły działalności gospodarczej. Podejrzani mieli ukrywać swoją działalność poprzez fałszowanie dokumentacji księgowej. Śledczy nie wykluczają, że dojdzie do kolejnych zatrzymań w tej sprawie ze względu na wielowątkowy i rozwojowy jej charakter. Grupa miała łącznie wyłudzić ponad 55 milionów złotych VAT-u. Podejrzanym grozi nawet 15 lat więzienia.

Teraz "Fakt" ustalił, że to nie koniec kłopotów Pawła P., gdyż śledczy zainteresowali się jego majątkiem. Z informacji gazety wynika, że od wielu miesięcy próbował sprzedać swój luksusowy dom pod Gdańskiem. Gazeta pisze, że chodzi o willę za 2 mln zł.

Paweł P. ma więcej kłopotów. Chodzi o jego majątek

"To naprawdę luksusowa willa z dużym ogrodem, dwoma łazienkami, wielkim salonem, kilkoma pokojami, siłownią i garderobą, do tego wyposażona w tzw. system smart, co oznacza inteligentny dom, w którym wiele rzeczy jest zautomatyzowanych i które można kontrolować zdalnie" – czytamy na stronie dziennika.

To, że prokuratura zainteresowała się jego majątkiem, potwierdzili "Faktowi" śledczy.

– Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie w toku śledztwa dotyczącego tzw. karuzeli podatkowej prowadzi czynności zmierzające do ustalenia majątku wszystkich podejrzanych celem zabezpieczenia roszczeń o zwrot należności publicznoprawnych, grożących kar grzywny oraz kosztów postępowania – powiedział w rozmowie z "Faktem" prok. Karol Borchólski.

I dodał: – Dotychczas w toku postępowania prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zabezpieczył mienie Pawła P. o wartości prawie 2 mln zł.

Paweł P. to kolega Iwony Wieczorek, który 12 lat temu – w noc jej zaginięcia z 16 na 17 lipca 2010 roku – wraz z grupą znajomych bawił się z nią w "Dream Clubie". Wiadomo, że od początku brał udział w poszukiwaniach Iwony, wielokrotnie był też przesłuchiwany przez policję (przed niedawnymi przesłuchaniami poprzednio miało to miejsce w 2018 r.).