Breszka skrytykowała Smaszcz, ta zaatakowała. "Do głupich c**ek nie przychodzę"

Paulina Smaszcz nie przyjmuje dobrze krytyki. Gdy jej wpis, w którym radzi fankom, aby nie przejmowały się hejtem, skomentowała dosadnie Laura Breszka, ta nie przebierała w słowach. Nazwała aktorkę "głupią ci**ą", a to nie koniec. Breszka udostępniła prywatną wiadomość na Instagramie i wyjawiła, że w słowach Smaszcz zaintrygowała ją jedna rzecz...

Paulina Smaszcz zablokowała Laurę Breszkę na Instagramie Fot. Artur Zawadzki/REPORTER // VIPHOTO/East News

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek, ponad pół roku temu ogłosili całemu światu, że są razem i są już zaręczenie. Miłosny coming out pary spotkał się z aprobatą fanów, ale niekoniecznie byłej małżonki gwiazdora TVP. Paulina Smaszcz, która zajmuje się działalnością coachingową, organizuje warsztaty i jest nazywana "kobietą petardą" (po tytule swojej książki), od kilku miesięcy daje o sobie znać w mediach.

W niemalże każdym wywiadzie Smaszcz nawiązuje do Kurzajewskiego i jego wybranki. Wiele razy wbijała im szpilę, nazywała też swojego byłego męża kłamcą, który według niej, miał być nieuczciwy wobec ich synów - 25-letniego Franciszka i 17-letniego Juliana. Przy okazji kłóciła się ze swoimi fanami, a także m.in. Izabelą Janachowską. Teraz przyszła kolej na starcie z aktorką Laurą Breszką.

Laura Breszka krytykuje Paulinę Smaszcz. Była żona Kurzajewskiego odpowiada

Niedawno Paulina Smaszcz opublikowała filmik, w którym dziękowała swoim fankom za wsparcie. Zaapelowała też do nich... w kwestii hejtu.

– Ja bym chciała wam powiedzieć, żebyście się w ogóle nie przejmowały hejtem i trzeba znaleźć sobie osoby, które są dla was wartościowe i tylko ich opinii słuchać. Jeśli ktoś was oczernia, obgaduje, mówi o was źle – pomyślcie sobie, kim ta osoba jest, żebyście się w ogóle nią przejmowały – stwierdziła.

– Wolę mieć małą grupę, waszą grupę, oddaną grupę, grupa, która jest mądra, otwarta, chce się edukować, która patrzy na świat szerzej oprócz tego, co zjeść, komu dokopać i żeby innym było gorzej i takimi ludźmi się otaczam i wy tacy jesteście – dodała.

O komentarz pokusiła się Laura Breszka. – Oj, pani Paulino. Wbija pani szpilę na każdym kroku swojemu byłemu mężowi. W białych rękawiczkach, ale jednak jest to widoczne nawet dla ludzi, którzy nie znają pani wcale. Mam na myśli, że nawet dziecko widzi, że jest pani zwyczajnie złośliwa, ale na pewno bardzo pewna siebie. Mega przerażający miks. Niestety za późno na to, żeby wyjść z tego z klasą. Zaprosiłabym panią na podcast, ale mogłoby się to źle skończyć – napisała aktorka, była partnerka Antoniego Królikowskiego.

Komentarz zniknął pod filmem, ale okazało się, że Smaszcz wysłała do Breszki wiadomość prywatną. Jej treść aktorka udostępniła na InstaStories. Okazało się, że była żona Kurzajewskiego zwyzywała Breszkę, a to nie koniec. "– Do głupich c**ek nie przychodzę na podcast. Brakuje ci talentu i edukacji. Też się b*ykałaś z Królikowskim, więc, jak widać, szmacenie ci nie obce" – napisała dziennikarka, która niedawno została babcią.

Laura Breszka opatrzyła wiadomość wiele mówiącym "wow" i napisała na swoim profilu, że "niepotrzebnie skomentowała post". "Serio. Takich rzeczy nie powinno się robić. To była moja słabość. Żałuję, ale odpowiedź pani Smaszcz tak mnie zszokowała, że aż odpiszę publicznie (ze względu na blokadę)" – zaczęła, wyjawiając, że Paulina Smaszcz zablokowała ją na Instagramie.

"Pani petardo, przepraszam za prowokację i życzę powrotu do równowagi. Lowkuje (...), szmacąca się głupia c**ka bez edukacji i talentu" – zwróciła się do Smaszcz, ironicznie się podpisując. Breszka, która dodała do relacji piosenkę Jerzego Połomskiego "Bo z dziewczynami", stwierdziła również, że zaintrygowała ją jedna rzecz: "mianowicie słowo 'też' w pani wypowiedzi".

Po wszystkim Paulina Smaszcz skomentowała całą aferę w rozmowie z Plotkiem. "Ja nie wiem, kto to jest. Jedna z kolejnych hejterek i tyle. 'Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie'" – stwierdziła.