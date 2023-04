Vega i "Niewidzialna wojna" bez konkurencji. Rozdano nagrody dla najgorszych polskich filmów

Rozdano tegoroczne Węże, czyli polskie "nagrody" dla najgorszych osiągnięć w kinematografii. Chyba nikogo nie zdziwi, że triumfował Patryk Vega ze swoją filmową autobiografią "Niewidzialna wojna". Tytuł z Rafałem Zawieruchą zdobył aż siedem wyróżnień spośród 13 nominacji. Wśród "zwycięzców" nie zabrakło też "365 dni". Oto pełna lista.

Film Patryka Vegi "triumfował" w corocznym rozdaniu Węży Fot. VIPHOTO/East News

Węże (nazwa nawiązuje do kultowego, ale bardzo nieudanego filmu "Klątwa Doliny Węży") to anty-nagroda filmowa wymyślona przez krytyków filmowych: Kamila Śmiałkowskiego, Krzysztofa Spóra i Konrada Wągrowskiego. Statuetki dla najgorszych filmów i ról przyznaje licząca blisko 200 osób Popkulturalna Akademia Wszystkiego (PAW), a w tym roku zostały one rozdane już po raz dwunasty. Kto dostał Złote Węże?

Węże 2023: "Niewidzialna wojna" Patryka Vegi triumfuje

Patryk Vega nie zawiódł organizatorów i dostarczył w tym roku aż dwa złe filmy ("Niewidzialna wojna" i "Miłość, seks & pandemia"), które miały łącznie aż 19 nominacji. W rezultacie ten drugi tytuł otrzymał jedynie nagrodę za teledysk okołofilmowy, ale autobiografia Vegi skończyła z aż siedmioma nagrodami, w tym te najważniejsze: za najgorszy polski film, najgorszą reżyserię i najgorszy scenariusz. Tuż za "Niewidzialną wojnę" 12 nominacji zdobył film "Gierek" Michała Węgrzyna, który skończył z jedną nagrodą (dla Cezarego Żaka). W 9 kategoriach nominowano z kolei dwie części trylogii "365 dni" – "365 dni: Ten dzień" i "Kolejne 365 dni" Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa, do których finalnie wylądowało pięć statuetek: trzy dla "Tego dnia" i dwa dla "Kolejnych 365 dni".

W tym roku Rafał Zawierucha dostał oddzielną kategorię, w której walczy sam ze sobą (podobną kategorię utworzyli też kiedyś twórcy Złotych Malin dla Bruce'a Willisa, ale wycofali się, gdy okazało się, że cierpi na demencję). Jednak doszło do zwrotu akcji. Mimo że wygrał Zawierucha jako Patryk Vega w "Niewidzialnej wojnie", to organizatorzy zmienili ten werdykt.

"Po dogłębnej analizie sytuacji w tej kategorii zdecydowaliśmy jednak, że Rafał Zawierucha powinien przegrać w kategorii najgorsza rola Rafała Zawieruchy. Głosami Akademików wygrała tu rola Patryka Vegi w filmie "Niewidzialna wojna". Rzecz w tym, że w rolę Patryka Vegi w tym filmie wcieliło się w sumie aż sześciu aktorów. W tej sytuacji z dużą przykrością obejrzeliśmy ten film jeszcze raz i zdecydowaliśmy, że najbardziej wyróżnił się w tej roli Hubert Zyśk i to jemu ostatecznie należy się nagroda w tej kategorii" – czytamy na Facebooku.

Węże 2023: pełna lista zwycięzców

Oto wszyscy wyróżnieni przez Węże 2023. Laureatów zaznaczyliśmy pogrubioną czcionką.

Wielki wąż:

365 dni: Ten dzień / Kolejne 365 dni (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski) – za filmową traumę, w której drugi i trzeci raz okazują się być jeszcze gorsze niż pierwszy.

Gdzie diabeł nie może tam baby pośle (reż. Heathcliff Janusz Iwanowski; prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski) – za przaśno-infantylne podejście do historii najnowszej, w której fryzury bohaterek są bardziej wyraziste niż fabuła.

Gierek (reż. Michał Węgrzyn; prod. Jolanta Owczarczyk, Heathcliff Janusz Iwanowski) – za filmowopodobny wyrób propagandowy i samozachwyt jego autorów.

Jak pokochałam gangstera (reż. Maciej Kawulski, prod. Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski) – za pozbawiony akcji i napięcia gangsterski dramat, którego bohater próbuje zagadać nas na śmierć.

Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 (reż. Anna Wieczur; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łepkowska) – za próbę wyciśnięcia ostatnich kropel nostalgii do filmów, które polubiliśmy przed dekadami.

Miłość, seks & pandemia (reż. i prod. Patryk Vega) – za banalną fabułę i udawanie, że chodzi tu o coś więcej niż wpływy ze sprzedaży biletów.

Niewidzialna wojna (reż. i prod. Patryk Vega) – za brak umiejętności w opowiadaniu nawet o samym sobie.

Plan lekcji (reż. Daniel Markowicz; prod. Mike Zawadzki, Daniel Markowicz) – za to, że nawet odkalkowanie prostej sensacyjnej fabuły okazało się tu zbyt dużym wysiłkiem.

Powołany (reż. Jan Sobierajski; prod. Najświętsza Maryja Panna) – za amatorską, nadętą próbę ewangelizacji, która niezamierzenie bawi.

Zołza (reż. Tomasz Konecki; prod. Małgorzata Kożuchowska, Klaudiusz Frydrych, Krzysztof Rak, Inga Kruk) – za udawany dystans i absolutny brak emocji u odbiorcy. I nieznajomość znaczenia słowa "autobiografia".

Najgorsza reżyseria

Barbara Białowąs, Tomasz Mandes – 365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni

Heathcliff Janusz Iwanowski – Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

Daniel Markowicz – Plan lekcji

Patryk Vega – Miłość, seks & pandemia

Patryk Vega – Niewidzialna wojna

Michał Węgrzyn – Gierek

Najgorszy scenariusz:

Duch Święty – Powołany

Michał Kalicki, Krzysztof Krzyszowiecki – Gierek

Blanka Lipińska, Tomasz Mandes, Mojca Tirs – 365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni

Olaf Olszewski, Patryk Vega – Miłość, seks & pandemia

Patryk Vega – Niewidzialna wojna

Najgorszy sequel, prequel bądź znowu ta sama historia:

365 dni: Ten dzień (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski)

8 rzeczy, których nie wiecie o facetach (reż. Sylwester Jakimov; prod. Tadeusz Lampka)

Kolejne 365 dni (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski)

Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 (reż. Anna Wieczur; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łepkowska)

Mój dług (reż. Denis Delic, Bogusław Job; prod. Bogusław Job)

Najgorsza rola męska:

Sebastian Dela – Miłość seks & pandemia

Michał Koterski – Gierek

Michał Koterski – Krime story. Love story

Antoni Pawlicki – Gierek

Rafał Zawierucha – Niewidzialna wojna

Najgorsza rola żeńska:

Małgorzata Kożuchowska – Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

Małgorzata Kożuchowska – Gierek

Małgorzata Kożuchowska – Zołza

Anna Mucha – Niewidzialna wojna

Anna Maria Sieklucka – 365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni

Najgorszy duet na ekranie:

"365 dni: Ten dzień" i "Kolejne 365 dni"

Michał Koterski i Małgorzata Kożuchowska – Gierek

Anna Mucha i Rafał Zawierucha – Niewidzialna wojna

Antoni Pawlicki i Sebastian Stankiewicz – Gierek

Patryk Vega i Bóg – Niewidzialna wojna

Występ poniżej talentu:

Piotr Cyrwus – Kryptonim Polska

Krystyna Janda – Jak pokochałam gangstera

Andrzej Seweryn – Każdy wie lepiej

Cezary Żak – Gierek

Cezary Żak – Krime Story, Love Story

Artur Żmijewski – Zołza

Najgorsza rola Rafała Zawieruchy:

Stefan Idziołek – Plan lekcji

Łukasz "Krupnik" Krupiński – Miłość na pierwszą stronę

Karol Lis – Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

premier Filip Rawicki – Gierek

Patryk Vega – Niewidzialna wojna / Hubert Zyśk – Niewidzialna wojna

Żenująca scena:

Finałowe rozstrzygnięcie w ruinach pałacu, pojedynek braci – 365 dni: Ten dzień

Gra w golfa – 365 dni: Ten dzień

Jaruzelski ciągnący za włosy sekretarkę Gierka – Gierek

Przesłuchanie do filmówki – Niewidzialna wojna

Vega, który dla Jezusa odmawia seksu oralnego – Niewidzialna wojna

Efekt specjalnej troski:

Czołówka – Nie cudzołóż i nie kradnij

Przemiana Vegi w grubego i z powrotem – Niewidzialna wojna

Wykorzystanie fragmentów filmów Kubricka, Lucasa, Wachowskich na prawach cytatu – Niewidzialna wojna

Wypadek samochodowy – Niewidzialna wojna

Zombie – Apokawixa

Najgorszy teledysk okołofilmowy:

Ania – Andrzej Piaseczny – Ania

Gdybyśmy – Natalia Lesz – Gierek

Jestem tylko dziewczyną – Maria Sadowska – Miłość na pierwszą stronę

Puta Madre – Kacper HTA – Krime Story, Love Story

Wartości – Kubańczyk, Ewelina Lisowska, DJ Slavic – Miłość, seks i pandemia

Najgorszy plakat:

Apokawixa (prod. Anna Wiśniewska-Gill, Krzysztof Terej; dystr. Next Film)

Gdzie diabeł nie może tam baby pośle (prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski; dystr. M2 Films)

Krime Story. Love Story (prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski; dystr. Mówi Serwis)

Miłość, seks & pandemia (prod. Patryk Vega; dystr. Kino Świat)

Za duży na bajki (prod. Mikołaj Pokromski; dystr. Next Film)

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego: