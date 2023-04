Pierwsze takie zdjęcie na profilu Hakiela. W końcu pokazał twarz ukochanej z bliska

U Marcina Hakiela po burzliwym rozstaniu z Katarzyną Cichopek w końcu "wyszło słońce". Tancerz coraz chętniej pokazuje w sieci ujęcia ze wspólnie spędzonego czasu z nową ukochaną i jej potomstwem. Tym razem obserwatorzy celebryty mogli zobaczyć twarz jego partnerki z bliska.

Marcin Hakiel pochwalił się rodzinnym kadrem. Fot. instagram.com / @marcinhakiel

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek układa sobie życie u boku niejakiej Dominiki

Zakochani wybierają się na różne atrakcje w weekendy i chętnie dzielą się w tym czasie wspólnymi kadrami w sieci

Jednocześnie partnerka Hakiela niechętnie pozuje do obiektywu przodem. W przypadku najnowszego rodzinnego zdjęcia zrobiła wyjątek

Od kilku miesięcy na instagramowym profilu Marcina Hakiela pojawiają się zdjęcia z nową partnerką. Choreograf jak do tej pory nie ujawnił tożsamości swojej sympatii, wiadomo jedynie, że ma ona na imię Dominika.

Nowe zdjęcie Hakiela z Dominiką. W końcu ujawnił jej twarz

W ostatnią niedzielę zakochani w towarzystwie swoich córek wybrali się do Muzeum Życia w PRL. Dziewczynki chętnie zwiedzały przestrzenie wystylizowane na tamte lata i korzystały z atrakcji. Ich rodzice też wydawali się zadowoleni.

Na swoim instagramowym profilu Hakiel wrzucił zdjęcie, na którym widzimy całą czwórkę. Do tej pory ukochana tancerza starała się zakrywać swoją twarz przed obiektywem. Pozowała tyłem lub z daleka, tak aby nikt nie mógł jej rozpoznać. Jak widać, tym razem zrobiła wyjątek. Fani pary w końcu mogli zobaczyć ją niemal w całej okazałości. Jedynie oczy ma przysłonięte okularami przeciwsłonecznymi.

Cała czwórka zaprezentowała się w modnych stylizacjach. Dziewczynki w płaszczach i sportowych butach, Dominika w jasnym żakiecie, białych spodniach i niebieskiej koszuli, a Marcin w czarnej skórzanej kurtce. Patchworkowej rodzince uśmiech nie schodził z twarzy.

W ostatnim czasie furorę w sieci zrobiła też fotografia Hakiela i jego nowej partnerki w lustrze. Dominika założyła wówczas obcisłą czarną sukienkę i szpilki. Fani byli pod wrażeniem jej sylwetki. Nie omieszkali skomplementować jej w komentarzach. Czytaj także: Hakiel wymownie o rozpadzie małżeństwa. "Lepiej, żeby prawda nie ujrzała światła dziennego" "Ale dżaga! I ta pupa! Kosmos! Styl i klasa"; "Wow, ale figurka"; "Jaka zgrabna ta pana kobieta"; "Piękna z was para, wyglądacie cudownie"; "Ale szprycha" – pisali pod postem internauci. Pojawiły się również opinie, które uderzały bezpośrednio w byłą żonę tancerza, Katarzynę Cichopek. "Zamieniłeś tico na porsche"; "Widać, że piękna kobieta Panie Marcinie, zmiana na lepsze"; "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło" – pisali dalej użytkownicy.

Czytaj także: "Jakbyś się jej wstydził". Hakiel po tym komentarzu o partnerce nie wytrzymał

Na tego typu komentarze postanowili zareagować zarówno sam Hakiel, jak i jego ukochana. "Dziękuje za wszystkie komentarze, mam prośbę o nieobrażanie się na moim profilu. Żyjmy w zgodzie ze swoimi wartościami i dajmy żyć innym, dobrej niedzieli dla Wszystkich" – odpisał choreograf.

Na komplementy i porównania do Cichopek z klasą odpowiedziała też Dominika. "Drogie panie to jest piękne, gdy kobieta prawi kobiecie komplement, ale nie obrażajmy przy tym innych. Jesteśmy całkowicie różnymi kobietami, a każda z nas ma inne piękno" – czytamy w jej wpisie.